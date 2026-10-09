Alex Frei sur le banc de l'équipe de Suisse espoirs. image: Keystone

Commentaire

Cher Alex Frei, arrêtez d’entraîner!

Depuis qu’il a raccroché les crampons, le football ne semble plus réussir à Alex Frei. Ses expériences comme consultant et entraîneur sont laborieuses et ne semblent guère l’épanouir. Qu’il se consacre plutôt à son autre passion bien de chez nous.

Simon HÄring / ch media

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Quand Alex Frei, meilleur buteur de l’histoire de la Nati, jouait encore au football, il se réjouissait de voir les défenses adverses aussi trouées que les fromages qu’il dégustait déjà à l’époque en guise de dessert, préférant ces derniers aux douceurs sucrées.

Cette attirance est devenue une véritable passion. Frei s’est formé au métier de sommelier en fromages, expérimente désormais ses propres créations et s’enthousiasme lorsqu’il parle d’affinage, de propriétés sensorielles et de texture.

Il lui arrive même de livrer lui-même sa propre fondue: un mélange artisanal de 600 grammes de fromages au lait cru, composé à parts égales de vacherin fribourgeois, de gruyère et de fromage d’alpage valaisan, relevé d’un trait de kirsch. De toute évidence, le fromage rend Alex Frei heureux.

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On ne peut plus en dire autant du football. Alex Frei a quitté son poste de directeur sportif du FC Lucerne après un burn-out. A Wil comme à Aarau, il a fini par jeter l’éponge, faute d’énergie. Quant à son passage au FC Bâle, il s’est achevé au bout de 221 jours et 34 matchs.

Je ne connais Alex Frei qu’à travers la télévision: d’abord comme joueur, puis comme entraîneur et, entre les deux, comme consultant. Dans ses missions pour la SRF, je l’ai parfois trouvé ronchon. Et pire encore, pas particulièrement bien informé.

Alex Frei présente fièrement sa fondue. image: dr

Impossible d’oublier son intervention dans l’émission Sportpanorama, avant un match de la Suisse contre la Hongrie à l’Euro 2024. Il avait alors insisté sur le danger représenté par l’attaquant «Gyökeres ou Kyeres, je ne sais plus comment il s’appelle». Le hic? Si Gyökeres a bien des origines hongroises, il représente la Suède.

Après chacune de ses expériences comme entraîneur, Frei s’est publiquement demandé s’il avait vraiment envie de rempiler. La plupart du temps, sa conclusion était sans appel: non, pas vraiment. Pourtant, le voilà de retour sur le banc. Depuis le début de l’année, il dirige l’équipe de Suisse des moins de 21 ans.

Après une victoire laborieuse 1-0 contre la modeste équipe des îles Féroé, les Suisses ont enchaîné deux succès attendus face à l’Estonie et au Luxembourg. Mais dernièrement, les protégés d’Alex Frei ont livré des prestations qui puent le fromage: une lourde défaite 5-1 contre l’Islande, puis une claque 7-1 face à la France. On aimerait dire qu’il n’y a pas de quoi en faire tout un fromage. Sauf qu’avec ces résultats, la Suisse manquera l’Euro l'été prochain.

Une fois encore, les choses ne se déroulent pas comme Frei l’avait imaginé. La question se pose donc à nouveau: pourquoi s’inflige-t-il cela? Peut-être veut-il prouver à ceux qui doutent de lui qu’il en est capable. Pourtant, depuis des années, il donne rarement l’impression de s’épanouir dans son métier d’entraîneur.

C’est tout autre chose lorsqu’il parle de fromage. Le meilleur buteur de la Nati s’enthousiasme, mélange et expérimente. Cher Alex Frei, votre bonheur ne se trouve peut-être ni sur le banc de touche ni sur les plateaux de télévision, mais dans les caves d’affinage. Alors, restez dans l'univers du fromage. Non pas parce que vous êtes incapable d’entraîner, mais parce que c’est là que vous semblez véritablement vous épanouir.