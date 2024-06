Image: keystone

Commentaire

A vaincre sans péril, Iga Swiatek a triomphé sans gloire

La Polonaise a remporté samedi son quatrième Roland-Garros. Un titre auquel il manque les honneurs.

Une heure et huit minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Iga Swiatek pour vaincre Jasmine Paolini en finale de Roland-Garros, samedi. Expéditive, la Polonaise n'a rien concédé ou presque.



En fait, cette finale 2024 est à l'image de son tournoi. La numéro 1 mondiale se voulait pressée. C'est ainsi qu'en quart de finale, elle n'a fait qu'une bouchée de Marketa Vondrousova, ou qu'au quatrième tour, elle a infligé un double-bagel en 40 minutes à la pauvre Potapova.

Corneille consignait dans Le Cid, «A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire». Il est tentant de résumer le parcours de la Polonaise à cette citation, quand bien même Swiatek n'a pas à s'excuser d'être la meilleure.

Nous préfererions faire abstraction de cette réference, surtout qu'en ce Roland-Garros 2024, Iga Swiatek a souffert. Le temps d'un match, lors du deuxième tour le plus complexe de sa jeune carrière. Elle a alors trouvé en Naomi Osaka une joueuse capable de frapper la balle plus fort. Menée 5-2 dans la troisième manche, Swiatek n'était pas loin de sortir par la petite porte.

C'est là qu'elle a puisé dans ses ressources et affirmé son caractère. Iga Swiatek est ressortie grandie de ce match. Elle a triomphé avec les honneurs, du moins jusqu'à cette interview d'après-match, déplacée. La Polonaise s'est en effet empressée de sermonner le public parisien, bruyant durant certains échanges. Ce même public qui venait de s'enthousiasmer durant des heures.

On ne peut pourtant pas demander aux spectateurs de garder le silence lorsqu'un point de l'ordre de l'irréel est disputé. Nous mettrons donc ce discours sur le compte de l'émotion. Après tout, Iga Swiatek n'est pas habituée à disputer des parties aussi relevées. Nous excuserons la joueuse, plus à même de conclure en deux coups plutôt que de soulever les foules par de longs rallys. Nous tairons enfin ses arguments, ceux de l'argent et des gains en tournoi, inappropriés, quand Naomi Osaka, plus expérimentée, n'a pas été dérangée par l'euphorie.

Les propos de la Polonaise sont d'autant plus regrettables qu'ils sont survenus en pleine polémique. La veille, David Goffin avait été insulté par le public du court n°14. Un chewing-gum lui avait même été jeté au visage - une situation intolérable. Des parallèles ont néanmoins été faits avec le duel Swiatek-Osaka alors que ce dernier n'avait rien de malsain.

Il aurait été préférable de voir la joueuse regretter la très faible affluence de son match plutôt que des clameurs indomptables. Cette partie disputée en fin d'après-midi sur le central, littéralement boudée par le public, était pourtant la plus exquise de la saison. Un mot au micro aurait permis de faire avancer les choses.

Swiatek a choisi un combat, or ce n'était pas le bon. Il aurait été plus judicieux de déplorer la programmation de la rencontre. Un tel match - impliquant des joueuses cumulant huit titres en Grand Chelem - méritait à n'en pas douter sa place en night session. Mais à la première occasion, la Polonaise a préféré balayer d'un revers de main.

«Je suis désolée de dire cela, mais je m’en moque. Moi, j’aime jouer pendant le jour, pendant la journée, donc je suis tout à fait à l’aise, et ça me convient d’avoir cette programmation avec cette rotation‐là» Iga Swiatek, plus tard en conférence de presse

Les femmes n'ont pas été conviées en soirée cette année à Roland-Garros. Jamais au grand jamais en 11 opportunités, une décision déplorable pour le tennis féminin. La numéro 1 mondiale, en tant que digne représentante des joueuses, aurait dû s'en offusquer autant qu'Ons Jabeur. Il n'en a rien été.

Iga Swiatek, formidable terrienne, a vaincu sans péril: impossible de lui en vouloir. Elle aurait pu malgré tout triompher avec gloire, mais ses déclarations et ses positions ne l'ont pas permis.