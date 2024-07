Randal Kolo Muani a cru marquer lundi face aux Diables Rouges. Le but a finalement été accordé au défenseur belge Jan Vertonghen contre son camp. image: Keystone

Commentaire

La qualification des Bleus ne souffre aucune contestation

On entend ici et là que la France, moquée, n'a pas sa place en quart de finale de l'Euro, car elle n'a toujours pas marqué par elle-même dans le jeu. Elle mérite pourtant plus que jamais d'être là où elle se trouve.

L'équipe de France est en quart de finale du Championnat d'Europe des nations et elle n'a toujours pas réellement marqué. Deux autogoals ainsi qu'un pénalty suffisent au bonheur des Bleus dans ce tournoi. Une situation aberrante, voire même incompréhensible pour les suiveurs les moins avertis et différents observateurs.

Au risque d'en froisser certains, la France mérite amplement sa qualification. Elle en est même possiblement plus digne que la Nati de 2021. Malgré leurs difficultés à mettre des buts, les hommes de Didier Deschamps ont terminé 2es de leur groupe et ont directement atteint la phase à élimination directe. Ce n'était pas le cas de la Suisse il y a trois ans, 3e de sa poule.

Beaucoup jugent le nouveau format de l'Euro insignifiant, car il qualifie désormais plus ou moins toutes les nations. Or sans ce troublant «repêchage», loin de la tradition footballistique, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'auraient vraisemblablement jamais écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football helvétique. On pourrait aussi préciser que la victoire de la Nati sur les Bleus en 8e de finale est uniquement due à une faute professionnelle des Tricolores, étant donné le scénario de la rencontre.

Mais le but ici n'est pas de polémiquer, ni même de glorifier ou dénigrer tel ou tel parcours. Il convient simplement de considérer le tournoi 2024 de l'équipe de France dans sa globalité.

A l'opposé de leur faible rendement offensif, les Bleus n'ont concédé qu'un but depuis le début de la compétition. Personne, hormis les Espagnols, ne parvient à rivaliser. Tout grand manager sait qu'on ne peut pas remporter un Euro ou un Mondial sans une défense de fer. Didier Deschamps est au moins aussi avisé qu'Otto Rehhagel, le sélectionneur allemand ayant conduit la Grèce au titre il y a 20 ans.

Mike Maignan paraît aujourd'hui plus solide qu'Hugo Lloris dans les cages. La charnière Upamecano-Saliba rayonne. Jules Koundé a longtemps été critiqué. Sa qualité de centre laisse toujours à désirer, mais il donne maintenant entière satisfaction en défense. C'est lui qui a été élu homme du match contre la Belgique.

Les trois blanchissages de l'EDF sont également à mettre au crédit d'Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Ces trois-là gagnent la bataille du milieu de terrain.

La France maîtrise ce qui pourrait s'apparenter à l'art du Catenaccio, sans être reconnue pour ce qu'elle réalise. On a pourtant longtemps vanté l'efficacité italienne. Fabio Cannavaro a reçu le Ballon d'or en 2006. La doublette Chiellini-Bonucci a été glorifiée suite à la victoire de la Squadra Azzurra à l'Euro il y a trois ans.

Les hommes de Didier Deschamps sont intraitables défensivement, qui plus est, sans qu'ils ne garent le bus. Ils se tournent vers l'attaque. Il est vrai que le jeu offensif des Bleus n'est pas parfaitement léché. Il manque à cette équipe un meneur de jeu. Antoine Griezmann ne sublime pas le collectif français comme il l'a fait dans d'autres tournois. On est loin de la campagne 2006 avec un Zidane au sommet de son art. Mais la bande à Mbappé se procure de multiples occasions, ce que martèle sans cesse Deschamps, rassuré.

A la mi-temps de leur troisième match, celui contre la Pologne, les Tricolores avaient déjà cumulé 37 tirs depuis le début de la compétition. Ils ont touché durant cette même partie 55 ballons dans la surface de réparation adverse, c'est plus que toute autre équipe dans une rencontre de l'Euro 2024. L'équipe de France dispose aussi du quatrième plus grand nombre d'expected goals parmi les huit nations restantes, derrière l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. Elle fait ainsi bien mieux que l'Angleterre.

La France manque simplement d'efficacité devant le but et de précision dans le dernier geste. Elle subit en même temps les stratégies adverses qui consistent à ne rien donner. Face aux Bleus depuis le début de la compétition, on préfère se replier plutôt que de jouer vers l'avant. On craint de libérer des espaces. La Belgique n'a ainsi frappé qu'une fois en première mi-temps en huitième de finale ce lundi. Les Pays-Bas, si étincelants contre la Roumanie, n'en ont pas montré davantage.

Dans ce contexte, il est logique de voir l'EDF amener ses adverses à la faute. Elle provoque la chance, les pénaltys et les autogoals. Les trois buts qu'elle a marqués sont largement mérités. Ils n'ont pas moins de valeur que les autres.

Les joueurs de l'équipe de France sont donc solides défensivement et offensivement, même si tout n'est pas parfait. Il existe aujourd'hui une grande marge de progression. Les Bleus peuvent à tout moment en coller plusieurs à leurs adversaires. Les buts pourraient même arriver dès le prochain match, contre le Portugal, puisqu'ils affronteront désormais des équipes plus joueuses. Les Tricolores seraient également inspirés de s'en remettre davantage aux frappes lointaines si les défenses continuent de reculer. Quoi qu'il en soit, il est fort logique de les retrouver en quart de finale du Championnat d'Europe des nations. Ils sont là où ils doivent être, n'en déplaise à ceux qui fustigent le fait qu'ils n'ont pas encore marqué dans le jeu par leurs propres moyens, alors qu'il ne reste que huit équipes en compétition.

On peut seulement regretter avec cette équipe de France un manque d'efficacité et les choix du sélectionneur, obnubilé par un mot: la stabilité. Il y aurait matière à proposer plus offensif et séduisant avec un tel collectif. Rageant. Mais Deschamps fait du Deschamps et on le changera pas, surtout qu'il semble tenir la recette du succès: sa nation est la seule en Europe à avoir franchi la phase de groupes lors de chacun des sept derniers tournois majeurs. Elle reste sur trois finales en quatre compétitions.