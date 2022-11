Richarlison marque par «Bicicleta». Image: KEYSTONE

«Une œuvre d'art»: L'incroyable but de Richarlison contre la Serbie

Le Brésilien a marqué ce qui restera sans doute l'un des meilleurs buts de cette Coupe du monde.

Les espoirs étaient grands avant que la Coupe du monde 2022 ne commence. Le Brésil a enfin retrouvé un «R9». Et il doit mener la Seleçao au titre avec ses autres co-équipiers stars, Neymar ou encore Vinicius Júnior. Douze ans après la dernière participation de Ronaldo à la Coupe du monde, Richarlison porte le maillot numéro 9, et avec lui les espoirs de tout un pays sur les épaules.

Une mission qu'il a su remplir jeudi soir, lors du match contre la Serbie. L'attaquant de Tottenham a inscrit un doublé et a ainsi offert la victoire 2-0 à son équipe. Mais c'est le deuxième but a particulièrement fait jubiler les supporters au stade et dans le but ainsi que toute personne sachant apprécier la beauté du football.

«C'est une œuvre d'art», s'est alors exclamé le commentateur la SRF (RTS en Suisse romande), Dani Kern. Le numéro 9 brésilien a marqué sur une passe de son co-équipier et star du Real Madrid, Vinicius. Alors que la Coupe du monde vient tout juste de commencer, la «bicicleta» de Richarlison, 25 ans, est sans doute l'un des meilleurs buts de la compétition.

«Je suis très heureux que nous ayons gagné le premier match», a déclaré Richarlison à la presse après le coup de sifflet final. Peu avant la Coupe du monde, Richarlison était encore blessé et craignait de manquer le tournoi au Qatar. Et bien le joueur ne sera pas le seul à se réjouir d'avoir retrouvé la forme à temps.

Et pour le plaisir des yeux, le but en images

Image: KEYSTONE

Image: sda

Image: sda

Image: sda

(nih)