Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022: Voici l'équipe des Etats-Unis qui ira au Qatar

L'équipe doit rapidement retrouver la forme, car la préparation à la Coupe du monde s'est plutôt mal passée. Outre l'Angleterre, dont la réputation est connue, il ne faudra pas non plus sous-estimer l'Iran et le Pays de Galles.

L'équipe des Etats-Unis avant le match amical contre le Japon en septembre 2022. image: keystone

A propos de cette liste:

Evolution des données Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Voici la sélection des Etats-Unis pour la Coupe du monde de football 2022:

Gardiens de but:

Matt Turner, 28, Arsenal

Sean Johnson, 33, New York City FC

Ethan Horvath, 27, Luton Town

En défense:

DeAndre Yedlin, 29, Inter Miami

Tim Ream, 35, Fulham

Walker Zimmerman, 29, Nashville SC

Aaron Long, 30, New York Red Bulls

Antonee Robinson, 25, Fulham

Sergiño Dest, 22, Milan

Shaq Moore, 26, Nashville SC

Cameron Carter-Vickers, 24, Celtic

Joe Scally, 19, Borussia Mönchengladbach

En milieux de terrain:

Kellyn Acosta, 27, Los Angeles FC

Weston McKennie, 24, Juventus

Tyler Adams, 23, Leeds United

Cristian Roldan, 27, Seattle Sounders

Brenden Aaronson, 22, Leeds United

Yunus Musah, 19, Valencia

Luca de la Torre, 24, Celta Vigo

En attaque:

Christian Pulisic, 24, Chelsea

Jordan Morris, 28, Seattle Sounders

Timothy Weah, 22, Lille

Josh Sargent, 22, Norwich City

Jesús Ferreira, 21, FC Dallas

Giovanni Reyna, 20, Borussia Dortmund

Haji Wright, 24, Antalyaspor

Le groupe des Etats-Unis pour la Coupe du monde 2022

Les Etats-Unis disputeront la phase de poules contre l'Iran, l'Angleterre et le Pays de Galles dans le groupe B.

Lundi 21 novembre

14 heures: Angleterre – Iran

20 heures: Etats-Unis – Pays de Galles

11 heures: Pays de Galles – Iran

20 heures: Angleterre – Etats-Unis

20 heures: Pays de Galles – Angleterre

20 heures: Iran – Etats-Unis

Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe des Etats-Unis en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 16e place

16e place Valeur totale: 281 millions d'euros

281 millions d'euros Age moyen: 25,1 ans

25,1 ans Joueur le plus cher: Christian Pulisic (38 millions d'euros)

Christian Pulisic (38 millions d'euros) Légionnaires: 17

Résumé de la situation

La préparation à la Coupe du monde se passe mal pour les Etats-Unis. L'équipe n'a pas réussi à convaincre lors des deux matchs amicaux. Contre le Japon, les Américains se sont inclinés 2-0, contre l'Arabie saoudite un match nul.

(leo)

Traduit et adapté de l'allemand par sia