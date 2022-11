Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022: Voici la sélection du Maroc qui ira au Qatar

Lors des qualifications pour la Coupe du monde, le Maroc n'a encaissé qu'un seul but. Le prochain objectif de l'équipe dirigée par l'entraîneur Walid Regragui est le suivant: prouver qu'elle peut aussi tenir tête à de grands adversaires.

L'équipe nationale marocaine avant le match amical contre le Paraguay en septembre 2022. image: keystone

A propos de cette liste:

Voici la sélection du Maroc pour la Coupe du monde de football 2022:

Gardiens de but:

Yassine Bounou, 31, Sevilla



Munir Mohamedi, 33, Al Wehda

Ahmed Reda Tagnaouti, 26, Wydad AC

En défense:

Romain Saïss, 32, Beşiktaş

Achraf Hakimi, 24, Paris Saint-Germain

Nayef Aguerd, 26, West Ham United

Noussair Mazraoui, 25, Bayern München

Jawad El Yamiq, 30, Valladolid

Achraf Dari, 23, Brest

Badr Benoun, 29, Qatar SC

Yahia Attiyat Allah, 27, Wydad AC

En milieu de terrain:

Sofyan Amrabat, 26, Fiorentina

Selim Amallah, 26, Standard Liège

Amine Harit, 25, Marseille

Ilias Chair, 25, Queens Park Rangers

Azzedine Ounahi, 22, Angers

Yahya Jabrane, 31, Wydad AC

Abdelhamid Sabiri, 25, Sampdoria

Bilal El Khannous, 18, Genk

En attaque:

Youssef En-Nesyri, 25, Sevilla

Hakim Ziyech, 29, Chelsea

Sofiane Boufal, 29, Angers

Abderrazak Hamdallah, 31, Al-Ittihad

Zakaria Aboukhlal, 22, Toulouse

Abde Ezzalzouli, 20, Osasuna

Walid Cheddira, 24, Bari

Voici le groupe du Maroc pour la Coupe du monde 2022

Dans le groupe F, le Maroc affronte la Croatie, la Belgique et le Canada pour une qualification pour les huitièmes de finale.

Mercredi 23 novembre

11 heures: Maroc – Croatie

20 heures: Belgique – Canada

14 heures: Belgique – Maroc

17 heures: Croatie – Canada

16 heures: Croatie – Belgique

16 heures: Canada – Maroc

Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe du Maroc en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 22e place

22e place Valeur totale: 251 millions d'euros

251 millions d'euros Age moyen: 26,2 ans

26,2 ans Joueur le plus cher: Achraf Hakimi (65 millions d'euros)

Achraf Hakimi (65 millions d'euros) Légionnaires: 23

Résumé de la situation

La préparation à la Coupe du monde se déroule bien pour le Maroc. En deux matchs, ils n'ont pas encaissé de but. L'équipe de Walid Regragui a fait match nul contre le Paraguay et s'est imposée 2-0 contre le Chili. L'équipe a également réussi à se qualifier pour la Coupe du monde avec six victoires en six matchs.

