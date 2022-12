Les célébrations dérapent: les Argentins se moquent (encore) de Mbappé

Le transport devait entamer son défilé depuis le siège de la Fédération argentine, et devait rallier l'Obélisque, à 32 km au coeur de la capitale. Trois heures plus tard, le bus n'avait toujours pas beaucoup progressé. Devant la frénésie incontrôlable de la foule, les joueurs ont fini par être exfiltrés . Ils ont été héliportés en lieu sûr.

Lionel Messi est-il le meilleur joueur de l'histoire? On veut votre avis

Ceux qui adorent l'Argentin pensent que le titre de champion du monde le sacre définitivement comme étant le plus grand de tous les temps. Mais un trophée, aussi prestigieux soit-il, suffit-il à clore le débat? Sondage

Lionel Messi a remporté à 35 ans la seule récompense qui manquait à son prestigieux palmarès: un titre de champion du monde conquis de haute lutte face aux Bleus dimanche. Sitôt le coup de sifflet final, les admirateurs du capitaine argentin se sont rués sur leur portable pour affirmer que le débat était terminé, que ça ne servait plus à rien de discuter, que Lionel Messi était bel et bien le GOAT, le Greatest of All Time. En français: le plus grand de tous les temps.