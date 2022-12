Les forces de l'ordre anticipent, en effet, des émeutes, au vu de ce qui s'est passé après la victoire du Maroc contre le Portugal, en quart de finale. Les abris de bus et les vitrines des magasins de luxe ont volé en éclats , des scooters et des voitures ont pris feu. 91 émeutiers ont été arrêtés et 20 policiers blessés. Des émeutes ont également éclaté dans certains quartiers de la banlieue. A Fréjus, au bord de la Méditerranée, le maire a retiré les subventions municipales au quartier des Marocains.

Sa fille arborait les couleurs françaises sur sa joue gauche, et le drapeau marocain sur sa joue droite. Un Marocain plus âgé a avoué qu'il soutenait les Bleus depuis l'époque de Zinedine Zidane. «Mais cette fois, mon choix est clair», a-t-il ajouté, presque en s'excusant. Le Maroc, bien sûr.

Lorsque le Maroc a joué contre les Bleus en 2007, l'hymne français a bien provoqué quelques huées, mais elles sont restées limitées. Ce constat en dit long: le Maroc est devenu indépendant en 1956 sans effusion de sang, alors que la brutale guerre d'Algérie – le pays voisin – a encore des répercussions aujourd'hui. L'ancien empire chérifien est donc plus détendu, plus sûr de lui aussi, face à l'ancienne puissance coloniale.

1,5 million de Marocains vivent en France, dont beaucoup sont de la troisième ou quatrième génération. La plupart mènent une vie à la française, en tant qu'ouvriers, chauffeurs de bus, dentistes, etc. Certains ont accédé à des postes de ministre (Najat Vallaud-Belkacem), écrivains (Tahar Ben Jelloum) ou encore dirigeants de l'Unesco (Audrey Azoulay). Parmi eux, on trouve également des juifs sépharades qui occupent des postes de conseillers importants auprès du roi marocain Mohammed VI.

