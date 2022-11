Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022: Tout savoir sur l'équipe d'Allemagne

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, l'Allemagne s'est arrêtée après les phases de groupe, et lors de l'Euro 2021, la «Mannschaft» n'a pas dépassé les huitièmes de finale. Néanmoins, l'Allemagne fait partie des favoris pour la Coupe du monde de cette année au Qatar.

L'équipe nationale allemande avant un match de la Ligue des nations contre la Hongrie en septembre 2022. image: keystone

A propos de cette liste:

Evolution des données Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Voici la sélection de l'Allemagne pour la Coupe du monde de football 2022:

Gardiens de but:

Manuel Neuer, 36, Bayern München

Marc-André ter Stegen, 30, Barcelona

Kevin Trapp, 32, Eintracht Frankfurt

En défense:

Antonio Rüdiger, 29, Real Madrid

Matthias Ginter, 28, SC Freiburg

Niklas Süle, 27, Borussia Dortmund

Thilo Kehrer, 26, West Ham United

Lukas Klostermann, 26, RB Leipzig

David Raum, 24, RB Leipzig

Christian Günter, 29, SC Freiburg

Nico Schlotterbeck, 22, Borussia Dortmund

Armel Bella-Kotchap, 20, Southampton

En milieu de terrain:

Joshua Kimmich, 27, Bayern München

Mario Götze, 30, Eintracht Frankfurt

İlkay Gündoğan, 32, Manchester City

Leon Goretzka, 27, Bayern München

Julian Brandt, 26, Borussia Dortmund

Kai Havertz, 23, Chelsea

Jamal Musiala, 19, Bayern München

Jonas Hofmann, 30, Borussia Mönchengladbach

En attaque:

Thomas Müller, 33, Bayern München

Leroy Sané, 26, Bayern München

Serge Gnabry, 27, Bayern München

Karim Adeyemi, 20, Borussia Dortmund

Niclas Füllkrug, 29, Werder Bremen

Youssoufa Moukoko, 18, Borussia Dortmund

Le groupe de l'Allemagne pour la Coupe du monde 2022

Dans le groupe E, l'Allemagne affronte l'Espagne, le Costa Rica et le Japon.

Mercredi 23 novembre

14 heures: Allemagne – Japon

17 heures: Espagne – Costa Rica

11 heures: Japon – Costa Rica

20 heures: Espagne – Allemagne



20 heures: Japon – Espagne

Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe d'Allemagne en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 11e place

11e place Valeur totale: 750 millions d'euros

750 millions d'euros Age moyen: 25,6 ans

25,6 ans Joueur le plus cher: Jamal Musiala (100 millions d'euros)

Jamal Musiala (100 millions d'euros) Légionnaires: 6

Résumé de la situation

L'Allemagne a connu une saison mitigée en Ligue des Nations. Il y a eu de nombreux matchs nuls et cela n'a pas suffi pour participer au tournoi final. En outre, le «problème des attaquants» fait l'objet de discussions depuis longtemps en dans le pays: il manque des options en première ligne. Peu de temps avant l'annonce, Timo Werner, le plus grand espoir de l'attaque, s'est blessé et l'entraîneur Hansi Flick devra se passer de lui au Qatar.

Néanmoins, l'Allemagne est une équipe habituée des grandes compétitions et reste tout de même l'une des favorites.

(lak)

Traduit et adapté de l'allemand par sia