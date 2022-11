Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022: Voici l'équipe du Mexique qui ira au Qatar

Une tâche difficile attend l'entraîneur Gerardo Martino. Le Mexique a souffert d'un manque de régularité lors de la préparation à la Coupe du monde. L'Argentine, co-favorite pour le titre, l'attend désormais dès la phase de groupes.

L'équipe nationale mexicaine avant un match contre le Pérou en septembre 2022. image: keystone

A propos de cette liste:

Evolution des données Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Gardiens de but:

Alfredo Talavera, 40, Juárez

Rodolfo Cota, 35, León

Guillermo Ochoa, 37, América

En défense:

Néstor Araujo, 31, América

César Montes, 25, Monterrey

Johan Vásquez, 24, Cremonese

Gerardo Arteaga, 24, Genk

Héctor Moreno, 34, Monterrey

Jorge Sánchez, 24, Ajax Amsterdam

Jesús Gallardo, 28, Monterrey

Kevin Álvarez, 23, Pachuca

En milieu de terrain:

Edson Álvarez, 25, Ajax Amsterdam

Luis Romo, 27, Monterrey

Carlos Rodríguez, 25, Cruz Azul

Alexis Vega, 24, Guadalajara

Érick Gutiérrez, 27, PSV Eindhoven

Héctor Herrera, 32, Houston Dynamo FC

Orbelín Pineda, 26, AEK Athens

Andrés Guardado, 36, Real Betis

Uriel Antuna, 25, Cruz Azul

Luis Chávez, 26, Pachuca

Roberto Alvarado, 24, Guadalajara

En attaque:

Raúl Jiménez, 31, Wolverhampton Wanderers

Rogelio Funes Mori, 31, Monterrey

Henry Martín, 30, América

Hirving Lozano, 27, Napoli

Le groupe du Mexique pour la Coupe du monde 2022

Dans le groupe C, le Mexique affrontera la Pologne, l'Arabie saoudite et l'Argentine.

Mardi 22 novembre

11 heures: Argentine – Arabie saoudite

17 heures: Mexique – Pologne

14 heures: Pologne – Arabie saoudite

20 heures: Argentine – Mexique

20 heures: Pologne – Argentine

20 heures: Arabie saoudite – Mexique



Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe nationale mexicaine en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 13e place

13e place Valeur totale: 176 millions d'euros

176 millions d'euros Age moyen: 28,5 ans

28,5 ans Joueur le plus cher: Edson Álvarez (35 millions d'euros)

Edson Álvarez (35 millions d'euros) Légionnaires: 10

Résumé de la situation

La préparation du Mexique pour la Coupe du monde 2022 a connu des hauts, mais aussi des bas. Le Mexique a gagné 1-0 contre le Pérou et a battu l'Irak 4-0, mais il a perdu contre le Paraguay et la Colombie. En revanche, l'équipe a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en terminant deuxième de la phase finale de qualification de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale.

Traduit et adapté de l'allemand par sia