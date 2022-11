Coupe du monde 2022

Découvrez les 32 maillots du Mondial et votez pour les plus beaux!

La Coupe du monde, c'est aussi l'occasion pour les stylistes de se faire plaisir et de montrer tout leur talent en confectionnant les maillots des équipes nationales. On fait le tour des 32 sélections.

Véritables symboles nationaux ou objets de mode, les maillots des équipes nationales de foot ne laissent personne indifférent. On vous présente les tuniques des 32 équipes présentes à la Coupe du monde au Qatar, par groupe, Dans chacun d'eux, élisez le plus beau maillot!

Groupe A

Le Qatar fait face à de nombreuses critiques, mais ses footballeurs ont, eux, un peu plus de chance: leur maillot ne devrait pas s'attirer les foudres du public. Il est très sobre et les petits coins du drapeau ont été joliment intégrés dans les manches. Le maillot de l'Équateur, en revanche peu inspiré, rappelle plutôt le maillot jaune du Tour de France.

Qatar

Equateur

En ce qui concerne les Pays-Bas, leur tunique semble être soit en velours, ce qui serait malvenu dans la chaleur qatarie, soit délavé. Le Sénégal, lui, a redécouvert les manches et le col rétro aux couleurs de son drapeau.

Sénégal

Pays-Bas

Groupe B

Les Anglais se présentent avec plus de bleu qu'auparavant et un arc de cercle sépare les manches du reste de la tunique. Le maillot iranien est moins ordonné, avec plus d'éléments différents. Subtilité: une panthère de Perse est imprimée au bas du chandail.

Angleterre

Iran

Chez les Américains, on reste sobre et on privilégie les courbes. Tout le contraire du Pays de Galles, qui fait la part belle aux lignes droites et aux angles. A noter l'absence du jaune sur les trois bandes de l'équipementier, remplacées par du blanc.

Etats-Unis

Pays de Galles

Groupe C

L'Argentine, tout comme le Mexique (en bas), ne prend pas de risques et mise sur ce qui a déjà fait ses preuves. Le design de l'Arabie saoudite est intéressant: des plumes et des plantes remplissent discrètement le fond blanc.

Argentine

Arabie saoudite

La Pologne s'est, elle, inspirée des Anglais pour l'arc sur la poitrine. Le motif à l'intérieur de cet arc, sur le col et les manches, fait penser à un zèbre.

Mexique

Pologne

Groupe D

On aurait sûrement reconnu le maillot des Français même sans couleur ni blason: il est élégant, avec un petit bouton coquin sur le col, très frenchy. Sa teinte est un bleu plus foncé que lors des précédents tournois. Les Australiens, eux, portent un maillot très «solaire» avec des tâches plus foncées à certains endroits, qui rappellent l'effet velours des Pays-Bas.

France

Australie

Côté tunisien, on est très slim, avec un maillot qui colle au corps. Une coupe qui risque malheureusement de rendre invisible les motifs imprimés intéressants. Finalement, le maillot danois a déjà fait parler de lui il y a quelques semaines: l'équipementier Hummel ne veut pas être associé à la Coupe du monde au Qatar et a, du coup, décidé d'imprimer son logo et le blason de la fédération de la même couleur que le tissu, histoire de passer inaperçus.

Danemark

Tunisie

Groupe E

Dans le groupe E, aucune surprise: l'Espagne, le Costa Rica et l'Allemagne font preuve de sobriété. La bande centrale noire caractéristique des Allemands est certes inhabituelle, mais elle est loin d'être innovante. Le Japon sort donc un peu du lot avec une sorte d'origami imprimé.

Espagne

Costa Rica

Allemagne

Japon

Groupe F

Les «Diables Rouges» font honneur à leur surnom: le maillot belge sera on fire avec des flammes sur ses manches. Les Croates misent cette fois encore sur leur fameux damier, auquel il manque sciemment toutefois – pour l'originalité – quelques carreaux. De leur côté, le Canada et le Maroc ne tentent pas d'expériences et restent sur des classiques.

Belgique

Canada

Maroc

Croatie

Groupe G

Le Brésil a un petit air français avec un bouton sur le col. Sinon, au niveau des couleurs, c'est on ne peut plus traditionnel. Le design de la Serbie est intéressant: avec ses détails dorés, il rappelle un peu Noël. Des motifs qui ne conviendraient mieux à aucune autre Coupe du monde, habituellement disputée en été. Contrairement au maillot extérieur, le chandail domicile de la Suisse ne devrait pas faire trop parler de lui. La sélection camerounaise, elle, se contente d'une tunique très conventionnelle au regard de son histoire.

Brésil

Serbie

Suisse

Cameroun

Groupe H

Dans le dernier groupe de cette Coupe du monde, le Portugal mise sur une diagonale proéminente et le Ghana, comme le Sénégal plus haut, sur des manches rétro aux couleurs de son drapeau. Sans oublier, bien entendu, l'étoile noire des Black Stars, le surnom des joueurs de l'équipe nationale.

Portugal

Ghana

Les mauvaises langues diront que le maillot de l'Uruguay ressemble à un haut de pyjama. Mais son petit bouton de col lui permet d'avoir le sérieux nécessaire pour un événement tel que la Coupe du monde. Enfin, la Corée du Sud clôt ce défilé avec un autre arc sur la poitrine, qui accompagne une tenue sobre.

Uruguay

Corée du Sud