Les fans «portugais» au Qatar travaillent leurs rôles depuis longtemps

L'Etat du Golfe est soupçonné de payer des faux supporters étrangers, notamment indiens, pour mettre l'ambiance avant la Coupe du monde. Des vidéos prouvent que ces fans s'entraînent depuis plusieurs mois.

La Coupe du monde n'a pas encore commencé mais on tient déjà sûrement sa plus belle moustache. Celle de Mohammed Hashif, grand fan du Portugal. Enfin, c'est en tout cas ce que le jeune homme d'origine indienne prétend être sur ses réseaux sociaux. Il enchaîne les publications Instagram où on le voit tour à tour avec un maillot, un drapeau, une écharpe ou encore des lunettes – parfois le tout en même temps – aux couleurs de la Seleçao. Celui qui se présente comme «mannequin» est souvent accompagné sur ses photos de personnes qui partagent sa passion pour la sélection de Cristiano Ronaldo.

Mais en fouillant un peu son compte Instagram, on remarque que son obsession pour les champions d'Europe 2016 est très récente. Sa première référence à ceux-ci date seulement du 6 mai 2022. Avant cette date, il n'a strictement rien posté en lien avec l'équipe du Portugal ni même avec le pays.

Avec sa dégaine digne des plus grands moments de Tom Selleck, Mohammed Hashif n'est pas passé inaperçu dans les vidéos filmées au Qatar de cortèges de fans des différents pays participant au Mondial. Des images qui ont fait le buzz cette semaine et surpris le monde entier.

Et pour cause: ces supporters, qu'ils représentent l'Angleterre, l'Argentine, l'Allemagne ou le Portugal, se ressemblent tous beaucoup, à la fois physiquement ainsi que de par leurs chorégraphies et matériel. C'est ce que relevait un internaute sur Twitter:

«Je ne dis pas que le Qatar nous prend pour des cons. Je fais juste remarquer que les fans "du monde entier" ont tous le même teint de peau, l'air un peu orientaux et jouent TOUS les mêmes instruments traditionnels quel que soit le pays d'où ils sont censés venir. C'est tout» Un internaute Twitter

Un cri, des gammes et une drôle de coïncidence

De quoi soupçonner de grossières mises en scènes orchestrées par le Qatar. La passion soudaine de Mohammed Hashif – 6300 followers sur Instagram – pour le Portugal suggère la même idée. Tout comme la visite de certains autres comptes que le jeune Indien mentionne. Sur plusieurs publications, il cite le compte «portugal.fans_qatar.2022», visiblement créé récemment puisque son premier post date du 2 juillet 2022.

Et, ô surprise! On découvre que les supporters du Portugal au Qatar répètent leurs chorégraphies et font monter l'ambiance, dans les rues et des stades entièrement vides, depuis plusieurs mois. On les voit chanter, taper sur des tambours, agiter des drapeaux ou encore imiter le fameux cri «Siuu» de Cristiano Ronaldo. Sur une story datant de 10 semaines, on aperçoit des hommes, femmes et enfants – tous vêtus des couleurs lusitaniennes – assis dans les gradins et apparemment briefés par des Qataris en habits traditionnels.

Une personne revient souvent sur les publications du compte «portugal.fans_qatar.2022»: Elisabete Reis, mentionnée via son compte @glamyourimage. Cette entrepreneuse portugaise vit au Qatar depuis 2006. Sur son profil, elle se décrit comme «Qatar Fan Leader». Elle multiplie ces dernières semaines les publications en lien avec la Seleçao et la Coupe du monde. Fait étrange: comme Mohammed Hashif, sa passion pour le football semble très soudaine. Avant le 11 juillet 2022, aucun de ses posts Instagram ne fait référence à ce sport, pourtant très apprécié par les Portugais (y compris la diaspora).

Drôle de coïncidence: on retrouve Elisabete Reis dans une vidéo postée le 11 août sur le compte «portugal_family_kerala», un compte de fans de l'équipe portugaise en Inde. Vêtue du maillot lusitanien, elle invite directement les internautes indiens à s'enregistrer officiellement dans le fans club.

Des soupçons et de troublantes similitudes

Pour quoi faire? Se voir proposer de l'argent en échange d'un jeu d'acteur au Qatar? Elisabete Reis – «invitée par le comité d'organisation de Qatar 2022 à être une "fan leader"», selon le média portugais Renascença – balaie ces soupçons:

«Personne ici au Qatar n'est payé pour soutenir l'équipe nationale portugaise, ni moi ni les autres supporters» Elisabete Reis, «fan leader» portugaise au Qatar

Elle ajoute:

«Les événements du Portugal Fans Qatar Group sont totalement indépendants du comité d'organisation et de la FIFA et ne reçoivent aucun soutien financier» Elisabete Reis

Reste que toute cet amour soudain des fans au Qatar ou en Inde pour le Portugal et, plus généralement, pour la Coupe du monde paraît tout sauf spontané. Les vidéos des cortèges – qui semblent si artificiels – et les répétitions générales de ceux-ci depuis plusieurs mois ont déjà donné ce sentiment. S'ajoute à cela la passion très récente et apparemment venue de nulle part d'influenceurs comme Elisabete Reis et Mohammed Hashif.

Finalement, presque tous les comptes Instagram de fans implantés au Qatar des différentes sélections nationales – Portugal, France, Argentine, Espagne ou encore Allemagne – ont commencé à publier en même temps, à savoir entre juin et novembre 2022. En principe, quand on est un vrai fan d'une équipe nationale ou d'un club, on n'attend pas cinq mois avant le début d'une Coupe du monde pour le faire savoir...