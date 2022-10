Coupe du monde 2022: La fan zone de Plainpalais annulée

«Après avoir minutieusement analysé la situation et pondéré les risques dans l’optique d’un maintien de cet événement si important pour la cohésion sociale et les liens entre communautés, nous sommes au regret de devoir annoncer ce jour l’annulation de la fan zone afin de protéger le public, nos collaborateurs et nos proches d’une situation qui se destinait à devenir explosive.»