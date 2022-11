La Suisse qualifiée pour la suite de la Coupe du monde si...

Le plus suisse des one pots

On se demandait si Shaqiri était indispensable, maintenant on sait

On se demandait si Shaqiri était indispensable, maintenant on sait

Etre un petit gardien comme Sommer, ça fait quoi? Fickentscher raconte

Yann Sommer (183 cm) a la particularité d'être trop petit pour son poste, ce qui change beaucoup de choses dans son placement et sa lecture de jeu. Le portier du FC Sion (182 cm) témoigne de son expérience.

On s'était demandé, cet été, pourquoi Yann Sommer était resté au Borussia Mönchengladbach et n'avait pas signé dans un grand club. On avait alors appelé deux experts, Thierry Barnerat (instructeur FIFA et spécialiste reconnu de l’entraînement du gardien de but) et Christophe Lollichon (ex-entraîneur des gardiens de Chelsea), pour comprendre. Ils nous avaient expliqué que l'international suisse (77 sélections), la nature est mal faite, était bien trop petit pour son poste.