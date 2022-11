Traduit et adapté de l'allemand par sia

Le Japon ne s'est qualifié pour la Coupe du monde qu'après les play-offs. En revanche, l'Etat insulaire se débrouille plutôt bien lors de la phase finale du championnat d'Asie de l'Est. Ils ont réussi à battre Hong Kong, la Corée du Sud et les Etats-Unis .

Le Japon évolue dans le groupe E avec l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica.

Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

L'équipe de Hajime Moriyasu n'a pas atteint la Coupe du monde qu'après le 3e tour. Elle s'est retrouvée dans un groupe composé de deux poids lourds, l'Allemagne et l'Espagne.

