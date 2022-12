Vidéo: watson

Mbappé et Messi se sont-ils provoqués? Une vidéo sème le trouble

Une courte séquence diffusée sur les réseaux sociaux laisse deviner que les deux joueurs du PSG se sont chambrés lors de la finale de la Coupe du monde.

On saura dans les prochaines semaines, lorsque les deux joueurs auront regagné le vestiaire parisien, si les gestes qu'ils se sont échangés lors de la finale l'ont été sur le coup de l'émotion, ou si une rivalité plus profonde est née lors de cette partie perdue par les Français. L'Equipe expliquait avant la rencontre que Mbappé et Messi avaient peu d'affinités, mais que leur relation était respectueuse. C'est peut-être de l'histoire ancienne.

Car une vidéo circulant sur les réseaux sociaux laissent penser que les deux stars du PSG se sont provoquées pendant le match. Au début de l'épisode, on voit Messi serrer le poing en regardant dans la direction de Mbappé. Le Français, d'abord surpris, se retourne pour voir si l'Argentin ne fixe pas quelqu'un d'autre que lui.

On imagine que Mbappé l'a pris personnellement puisqu'il fait exactement la même chose après avoir inscrit l'un de ses trois buts. En retournant dans sa moitié de terrain, il regarde Messi dans les yeux et, rageur et revanchard, serre le poing à son tour.

Pour éteindre l'incendie, les deux joueurs pourront toujours prétendre que le geste qu'ils ont fait (le même, à chaque fois après un but et à chaque fois en regardant l'autre) s'adressait à un coéquipier situé dans le camp opposé, on ne sera pas non plus obligé de les croire.