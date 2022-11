Participez au concours de pronostics watson pour la Coupe du monde

Un abonnement annuel d'une valeur de 890 francs chez ACTIV FITNESS. Mettez-vous en forme pour l'hiver! Entraînez-vous auprès du plus grand prestataire de fitness de Suisse dans 118 salles: force, endurance, cours, bien-être et paradis des enfants – tout est compris dans l'abonnement!

Le fait d'avoir plus d'étrangers dans chaque équipe rend la ligue et l'équipe nationale meilleures. A court terme, le compte sportif est bon. Mais à court terme seulement.

Au cours des deux dernières années, aucun sujet ne nous a autant agité que l'augmentation du nombre d'étrangers de quatre à six par équipe. Maintenant, après un bon tiers du tour de qualification de National League et le premier tournoi de la saison disputé par l'équipe nationale, nous avons une petite idée des chances et des risques de la nouvelle réglementation sur les étrangers.