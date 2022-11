Coupe du monde 2022

Coupe du monde 2022: Tout savoir sur l'équipe du Costa Rica

L'entraîneur Luis Fernando Suárez a déjà révélé sa sélection le 3 novembre. Après une qualification un peu mouvementée, deux adversaires difficiles, l'Espagne et l'Allemagne, attendent déjà les Costariciens dans la phase de groupes.

Les joueurs de l'équipe nationale du Costa Rica avant le match de barrage contre la Nouvelle-Zélande en juin 2022. image: keystone

A propos de cette liste:

Evolution des données Les dates et le texte de ce article ont été mis à jour le 9 novembre 2022. Toutes les évolutions postérieures à ce jour n'ont pas (encore) été prises en compte.

Voici la sélection du Costa Rica pour la Coupe du monde de football 2022:

Gardiens de but:

Keylor Navas, 35, Paris Saint-Germain

Esteban Alvarado, 33, Herediano

Patrick Sequeira, 23, Lugo

En défense:

Francisco Calvo, 30, Konyaspor

Bryan Oviedo, 32, Real Salt Lake

Óscar Duarte, 33, Al-Wehda

Kendall Waston, 34, Saprissa

Rónald Matarrita, 28, FC Cincinnati

Keysher Fuller, 28, Herediano

Juan Pablo Vargas, 27, Millonarios

Carlos Martínez, 23, San Carlos

En milieux de terrain:

Celso Borges, 34, Alajuelense

Bryan Ruiz, 37, Alajuelense

Yeltsin Tejeda, 30, Herediano

Gerson Torres, 25, Herediano

Jewison Bennette, 18, Sunderland

Daniel Chacón, 21, Colorado Rapids 2

Youstin Salas, 26, Saprissa

Roan Wilson, 20, Municipal Grecia

Brandon Aguilera, 19, Nottingham Forest

Douglas López, 24, Herediano

Anthony Hernández, 21, Puntarenas

Álvaro Zamora, 20, Saprissa

En attaque:

Joel Campbell, 30, León

Johan Venegas, 33, Alajuelense

Anthony Contreras, 22, Herediano

Le groupe du Costa Rica pour la Coupe du monde 2022

Le Costa Rica est dans le groupe E. L'équipe affrontera l'Allemagne, l'Espagne et le Japon pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mercredi 23 novembre

14 heures: Allemagne – Japon

17 heures: Espagne – Costa Rica

14 heures: Allemagne – Japon 17 heures: Espagne – Costa Rica Dimanche 27 novembre

11 heures: Japon – Costa Rica

20 heures: Espagne – Allemagne

11 heures: Japon – Costa Rica 20 heures: Espagne – Allemagne Jeudi 1er décembre

20 heures: Japon – Espagne

20 heures: Costa Rica – Allemagne

Les règles des équipes à la Coupe du monde 2022 La FIFA a annoncé son intention d'adapter les règles des équipes pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les équipes nationales devraient être autorisées à emmener 26 joueurs, au lieu de 23, dans le désert. Seuls 23 joueurs peuvent être inscrits par jour de match, les trois autres doivent se rendre en tribune.



L'équipe du Costa Rica en chiffres:

Classement mondial de la FIFA: 31e place

31e place Valeur totale: 18 millions d'euros

18 millions d'euros Âge moyen: 27,2 ans

27,2 ans Joueur le plus cher: Keylor Navas (5 millions d'euros)

Keylor Navas (5 millions d'euros) Légionnaires: 10

Résumé de la situation

Le Costa Rica a réussi à se qualifier pour la Coupe du monde en tant que quatrième et dernière équipe de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF). La préparation à la Coupe du monde s'est bien déroulée. L'équipe n'a certes obtenu qu'un match nul contre la Corée du Sud, mais elle a récemment remporté des victoires contre l'Ouzbékistan et le Nigeria.

(leo)

Traduit et adapté de l'allemand par sia