Nous avons contacté le service de communication du président de la Confédération Ignazio Cassis ainsi que celui de la ministre des Sports Viola Amherd. Image: KEYSTONE

Coupe du monde 2022

Ignazio Cassis et Viola Amherd iront-ils au Qatar? On leur a posé la question

Un membre du Conseil fédéral, au moins, s'est toujours déplacé pour soutenir la Suisse lors des Coupes du monde précédentes. En sera-t-il de même cette année, alors que la compétition est sous le feu des critiques? Le président de la Confédération et la ministre des Sports répondent.

La Coupe du monde débute dans moins d'un mois et les appels au boycott se multiplient. Le contexte est brûlant et il place les dirigeants politiques des pays qualifiés dans une posture très délicate. Quand les journalistes leur demandent s'ils se rendront au Qatar, ils savent très bien qu'un «oui» les fera basculer dans le camp des soutiens au pays organisateur, et qu'un «non» les enverra dans celui des tenants du boycott. La plupart du temps, donc, ils temporisent.

C'est ce que font précisément Ignazio Cassis et Viola Amherd. Nous avons contacté le service de communication du président de la Confédération ainsi que celui de la ministre des Sports. À chacun, les trois mêmes questions:

M. Cassis/Mme Amherd ont-ils prévu de se rendre au Qatar?

La réponse est non, dans les deux cas. Mais il ne s'agit pas d'un refus catégorique. Du côté du DDPS, on précise bien qu'il n'est pas prévu «pour l'instant» que Mme Amherd se rende à la Coupe du monde. L'entourage de M. Cassis explique, pour sa part, qu'«en l’état, il n’est pas prévu que le président de la Confédération se déplace». L'absence de déplacement programmé est-il une mesure de boycott?

Le porte-parole de M. Cassis ne répond pas à cette question. Du côté de Mme Amherd, on souligne qu'il ne s'agit nullement d'une mesure de boycott. Si la Suisse sort de son groupe et poursuit son aventure dans la compétition, est-il possible que M. Cassis/Mme Amherd envisagent un déplacement pour la soutenir?

No comment. Le porte-parole de M. Cassis ne répond pas non plus à cette question, alors que dans le camp de Mme Amherd, on répète qu'«aucune visite de la conseillère fédérale à la Coupe du monde de football au Qatar n'est prévue pour le moment».

L'équipe nationale a pourtant invité les membres du Conseil Fédéral à venir les encourager durant le tournoi.

«Nous leur avons en effet envoyé une invitation. On espère que l'un d'eux se déplacera» Adrian Arnold, responsable comm' de la sélection.

Aucune rencontre entre le CF et la Nati n'est prévue avant le départ des footballeurs pour le Qatar, et c'est tout à fait compréhensible: les joueurs sont retenus dans leur club jusqu'au 13 novembre et s'envolent le lendemain. «Il n'y avait aucune possibilité pour organiser quoi que ce soit», souligne à juste titre Adrian Arnold.

Si nos dirigeants politiques veulent encourager l'équipe de Suisse, ils devront donc se rendre sur place, exactement comme ils l'ont fait lors des dernières Coupes du monde.

Les exemples russes, brésiliens et sud-africains

Dans l'histoire récente de la compétition, un membre du Conseil fédéral au moins s'est à chaque fois rendu au Mondial lorsque la Suisse y participait. Même en 2018, alors que des critiques s'abattaient sur la Russie (conditions d'attribution suspectes, soupçons de dopage, racisme dans les stades, coût de l'organisation...).

A l'époque, le président de la Confédération Alain Berset et le ministre des sports Guy Parmelin avaient chacun assisté à un match de l’équipe nationale lors de la phase de groupes. Ueli Maurer s'était ensuite rendu à Saint-Pétersbourg pour suivre le 8e de finale entre la Suisse et la Suède (ne comptez pas sur nous pour rappeler le score ici).

Alain Berset avec les joueurs en Russie. Image: KEYSTONE

Quatre ans plus tôt au Brésil, le ministre des Sports Ueli Maurer avait traversé l'Atlantique pour soutenir l'équipe de Suisse face à l'Equateur. À l'époque, le Conseil fédéral avait décidé de n'envoyer aucun de ses membres au Brésil, mais il avait changé d'avis sous la pression populaire (la pression semble avoir changé de camp cette année).

M. Maurer avait donc fait l'aller-retour, un voyage de moins de 60 heures qui lui avait valu des critiques car il l'avait effectué en jet privé (Falcon 7X) et avait coûté pas moins de 200 000 francs.

M. Maurer avec l'ancien sélectionneur Ottmar Hitzfeld au Brésil. Image: KEYSTONE

En 2010 aussi, un membre du CF avait pris du temps pour aller encourager la Nati. La présidente Doris Leuthard avait représenté la Suisse lors de la cérémonie d'ouverture en Afrique du Sud.

Accompagnée de l’ambassadeur de Suisse dans le pays, Doris Leuthard avait aussi assisté à l’entraînement des Helvètes avant de descendre sur le terrain pour les encourager. «Je suis ici pour leur dire mon soutien, ainsi que celui du Conseil fédéral et de toute la Suisse. Je leur ai dit que j’étais fière d’eux, que tous les Suisses les regarderont pendant ce Mondial, en espérant qu’il dure le plus longtemps possible pour eux.»

Image: KEYSTONE

La Nati avait été sortie sans gloire en phase de groupes, après un triste 0-0 contre le Honduras, mais les joueurs et le staff avaient été touchés par la visite. «C’est forcément un moment spécial de rencontrer la présidente de la Confédération. Elle nous a dit qu’elle comptait sur nous. Sympa», avait ainsi témoigné le défenseur Steve von Bergen.

Il n'est pas certain que Granit Xhaka et ses coéquipiers bénéficient de la même attention cette année.