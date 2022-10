Initialement, la Coupe du monde 2022 avait été introduite comme une édition résolument différente des précédentes . La Fédération internationale de football association (Fifa) avait en effet annoncé une phase de poules impliquant, non plus 32, mais désormais 48 équipes internationales. En 2018, Gianni Infantino, président de la fédération, a révélé abandonner le projet, en raison des trop grandes difficultés organisationnelles, rapportait L'Equipe à l'époque.

S'en suivront les huitièmes de finales prévues entre le samedi 3 et le mardi 6 décembre, puis les quarts de finale fixés au vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022. Les demi-finales du championnat ont, quant à eux, été agendées les mardi 13 et mercredi 14 décembre. La petite finale , qui viendra élire la troisième place du championnat mondial, aura lieu le samedi 17 décembre.

Récemment, ce dernier a enfin été dévoilé, avec l'équipe du pays organisateur face à l'Equateur en match d'ouverture. Quand aura lieu la finale, quand et contre qui jouera la Suisse, quels stades seront les toiles de fond du tournoi le plus attendu de l'année? Toutes les réponses à vos questions se trouvent ici.

Coupe du monde 2022: on sait quand joueront la Suisse et les autres équipes

En attendant le coup d'envoi du tournoi international de football qui aura lieu au Qatar, voici le calendrier des matchs, le détail des équipes en compétition et les stades qui les accueilleront. Histoire de s'échauffer correctement avant la compétition la plus attendue de l'année.

US Open: les fabuleux destins des six prétendants au titre

«Quand on arrête, on a peur. On se fiche de réussir notre sortie»

Tiafoe fustigé pour avoir osé battre Federer: are you serious?

Les plus jeunes hooligans d'aujourd'hui ont à peine 10 ans

Le responsable anglais de la sécurité dans les stades révèle de nombreuses arrestations impliquant des enfants, auteurs de violences et de trafics divers: armes, drogue, fumigènes.

Si certains fans de football commencent à aimer le ballon rond dès leur plus jeune âge, c'est visiblement aussi le cas des hooligans, ces soi-disant supporters qui, sous prétexte de soutenir une équipe et défendre des armoiries, sèment la violence dans les stades et aux abords de ceux-ci. C'est le constat dressé par The independent, qui cite des cas d'enfants âgés de dix ans arrêtés pour hooliganisme.