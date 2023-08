La Coupe du monde féminine de foot en Australie et Nouvelle-Zélande a déjà offert de superbes buts. Image: KEYSTONE

Voici les 6 plus beaux buts de la Coupe du monde féminine 2023

Alors comme ça, les filles ne savent pas jouer? watson vous a sélectionné les 6 plus beaux buts de la Coupe du monde 2023. Votez pour votre préféré!

«Les filles, c'est pas aussi technique que les mecs et c'est moins impressionnant». Pour tordre le coup aux impressions erronées du commentateur du PMU d'en face, watson vous a sélectionné les plus beaux buts de la Coupe du monde féminine 2023. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas notre classement final car la compétition n'est pas encore finie.

6. Teresa Abelleira 🇪🇸 et son boulet de canon

La joueuse du Real Madrid a un pied droit imparable et le prouve en tirant un missile qui atterit directement dans la lucarne de la gardienne zambienne.

Quand? Zambie-Espagne, 9ème minute; Teresa Abelleira ouvre le score pour l'Espagne.

Pourquoi on aime? Parce qu'on a déjà tenté ce type de tir en jouant avec les potes et ça finit toujours à 10 mètres au-dessus des buts. Là, c'est juste beau.

Parce qu'on a déjà tenté ce type de tir en jouant avec les potes et ça finit toujours à 10 mètres au-dessus des buts. Là, c'est juste beau. La petite histoire: quand on est servi par la double Ballon d'or Alexia Putellas, ça aide aussi.

Vidéo: youtube

5. Mina Tanaka 🇯🇵 un niveau au-dessus

La numéro 9 de l'équipe japonaise a effacé les défenseuses espagnoles (oui, oui, l'équipe qui a écrasé la Suisse) avec une simplicité déconcertante et comme elle est allée au bout de sa course, elle a décidé de tirer dans la lucarne de la gardienne espagnole. Cela paraît si simple.

Quand? Espagne-Japon, 82ème minute; Mina Tanaka colle un 4-0 aux Ibères à bout de souffle.

Pourquoi on aime? Mina Tanaka montre tout l'étendu de sa technique hors norme. Et ce tir, il est somptueux.

Mina Tanaka montre tout l'étendu de sa technique hors norme. Et ce tir, il est somptueux. La petite histoire: un tir enroulé du pied gauche... par une joueuse droitière.

Vidéo: youtube

4. Esmee Brugts 🇳🇱 comme à l'entraînement

L'attaquante des Pays-Bas sait faire des frappes enroulées et nous le prouve à la 17ème minute contre le Vietnam. Elle prend son temps et décroche un magnifique tir qui se loge dans la lucarne adverse. Comme à l'entraînement.

Quand? Pays-Bas-Vietnam, 17ème minute; le 3-0 pour les Néeerlandaises.

Pays-Bas-Vietnam, 17ème minute; le 3-0 pour les Néeerlandaises. Pourquoi on aime? Parce que sur la Playstation, ça fait R1+O et que la satisfaction du tir en finesse nous laisse toujours un sourire béat.

Parce que sur la Playstation, ça fait R1+O et que la satisfaction du tir en finesse nous laisse toujours un sourire béat. La petite histoire: Esmee Brugts colle un second but quasi identique à la 57ème minute, comme si cela ne lui suffisait pas.

Vidéo: youtube

3. Katie McCabe 🇮🇪 ou le corner direct

Rares sont ceux qui vont s'émouvoir d'un but sur corner (oui, généralement, ce sont des têtes et ce n'est pas le sommet de la grâce), mais quand la joueuse irlandaise Katie McCabe tire un corner, elle se dit qu'elle n'a pas besoin de ses coéquipières. Ce corner rentrant en est la preuve.

Quand? Canada-Irlande, 4ème minute; ouverture du score de l'Irlande.

Pourquoi on aime? Parce que tirer correctement un corner, c'est déjà pas simple pour les footeux du dimanche que nous sommes, mais un corner rentrant, c'est la classe.

Parce que tirer correctement un corner, c'est déjà pas simple pour les footeux du dimanche que nous sommes, mais un corner rentrant, c'est la classe. La petite histoire: c'est la première qualification de l'équipe féminine irlandaise en coupe du monde et c'est le seul but en corner direct de ce Mondial jusqu'à présent.

Vidéo: extern / rest

2. Marta Cox 🇵🇦 dessine-moi un coup franc

La joueuse panaméenne a tiré le coup franc de sa vie, dira-t-on. Une frappe parfaite et surpuissante dont la gardienne française se souviendra encore un moment. Il y avait les coups francs à la Juninho pour les fans de l'Olympique Lyonnais, mais aujourd'hui on découvre les frappes de Marta Cox.

Quand? Panama-France, 4ème minute; ouverture du score pour le Panama.

Panama-France, 4ème minute; ouverture du score pour le Panama. Pourquoi on aime? Parce qu'avec les coups francs ratés, on passe toujours pour un plouc mais quand on en tire un à 25 mètres et qu'il rentre dans la lucarne, on – Marta Cox en l'occurence – est juste les rois du monde.

Parce qu'avec les coups francs ratés, on passe toujours pour un plouc mais quand on en tire un à 25 mètres et qu'il rentre dans la lucarne, on – Marta Cox en l'occurence – est juste les rois du monde. La petite histoire: le foot, c'est aussi des émotions. Si Marta Cox pleure à chaudes larmes, ce n'est pas seulement parce qu'elle a marqué un but d'anthologie, mais c'est aussi parce qu'elle a une pensée pour sa mère disparue subitement il y a quelques mois de cela.

Vidéo: extern / rest

1. Linda Caicedo 🇨🇴 la pépite

Voici le plus beau but de cette Coupe du monde. Un joyau. Linda Caicedo, la pépite colombienne de 18 ans, joueuse du Real Madrid, est promise à un avenir radieux. La rapidité, le double contact, le petit coup d'œil et une frappe enroulée majestueuse. Oui, oui, c'est beaucoup de compliments, mais allez voir et vous nous en direz des nouvelles!

Quand? Allemagne-Colombie, 52ème minute; ouverture du score pour la Colombie.

Pourquoi on aime? Parce qu'enrhumer la défense allemande avec des feintes, ça ne se voit pas tous les jours, et le tir qui s'en suit est un vrai chef-d'œuvre. On nous avait prévenu, Linda Caicedo vient d'une autre planète.

Parce qu'enrhumer la défense allemande avec des feintes, ça ne se voit pas tous les jours, et le tir qui s'en suit est un vrai chef-d'œuvre. On nous avait prévenu, Linda Caicedo vient d'une autre planète. La petite histoire: devenue footballeuse professionnelle à 14 ans, rescapée d'un cancer des ovaires à l'âge de 15 ans, Linda Caicedo a joué en un an la Copa América, le Mondial des moins de 17 ans, celui des moins de 20 ans et la Coupe du Monde 2023. Véritable phénomène en Colombie, elle dispute son premier Mondial, à 18 ans seulement.

Vidéo: watson