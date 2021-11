image: keystone/capture d'écran twitter

Si la Nati va au Qatar, voilà les 8 stades où elle pourra jouer

L'équipe de Suisse n'est pas encore qualifiée pour le Mondial 2022. Elle doit affronter l'Italie vendredi à Rome (20h45) puis la Bulgarie. Mais si elle valide son billet, elle jouera dans des stades somptueux. On vous présente ces 8 arènes.

La Nati n'y est pas encore. Mais en voyant les magnifiques enceintes du Mondial 2022 – malgré les nombreuses critiques dont elles sont les cibles au niveau des conditions de travail et de l'écologie – et en imaginant l'ambiance dedans, impossible de ne pas rêver à la qualification!

On vous fait visiter les 8 enceintes de cette prochaine Coupe du monde:

Khalifa International Stadium

image: shutterstock

image: capture d'écran twitter

Ville: Doha

Capacité: 40'000 places

Inauguration: 1976

Matchs: 5 matchs de poule, 1 huitième de finale et la petite finale

Particularités: c'est le seul des huit stades qui existait et était fonctionnel avant l'attribution, en 2010, du Mondial au Qatar. Il a déjà accueilli des matchs de foot internationaux et plus récemment les Mondiaux d'athlétisme en septembre 2019. L'enceinte a été rénovée en 2017.

Al-Bayt Stadium

image: capture d'écran twitter

Image: keystone

Ville: Al Khor

Capacité: 60'000 places

Inauguration: encore en construction



Matchs: 5 matchs de poule (dont le match d'ouverture), 1 huitième de finale, 1 quart de finale et 1 demi-finale

Particularités: le stade a été nommé «Al-Bayt» en référence aux tentes traditionnelles des peuples nomades du Qatar et des pays du Golfe, les «bayt al sha’ar». Le toit est d'ailleurs en forme de tente, à l'image d'un chapiteau. Après la Coupe du monde, la partie supérieure de l'enceinte sera démontée et utilisée pour construire des stades dans des pays en développement.

Al Janoub Stadium

image. keystone

image: keystone

Ville: Al Wakrah

Capacité: 40'000 places

Inauguration: 2019



Matchs: 5 matchs de groupe et 1 huitième de finale

Particularités: le stade est au bord de la mer. Logique donc que des éléments du stade (des vagues sur les sièges bleus et sur le toit) rappellent le passé d'Al Wakrah, ancien village de pêcheurs de perles.

Education City Stadium

Image: Shutterstock

image: keystone

Ville: Doha

Capacité: 40'000 places

Inauguration: 2020



Matchs: 5 matchs de poule, 1 huitième de finale et 1 quart de finale

Particularités: la capacité de l'enceinte sera réduite de moitié après le Mondial, grâce à sa partie modulable. Celle--ci permettra de construire un autre stade ailleurs. Le nom de l'arène n'est pas dû au hasard: elle se situe dans un quartier universitaire. Sur la façade de l'enceinte, des triangles ressemblant à des diamants, qui changent de couleur en fonction de la luminosité.

Ahmad Bin Ali Stadium

image: capture d'écran twitter

image: capture d'écran twitter

Ville: Al Rayyan

Capacité: 40'000 places

Inauguration: 2020



Matchs: 5 matchs de groupe et 1 huitième de finale

Particularités: ce stade se situe à l'entrée du désert. Les dunes qui composent sa structure rappellent cet emplacement. Sa capacité sera aussi réduite après la Coupe du monde et les sièges enlevés seront offerts pour «des projets de développement du football à l'étranger», explique la FIFA sur son site web.

Al Thumama Stadium

image: capture d'écran twitter

Image: keystone

Ville: Doha

Capacité: 40'000 places

Inauguration: encore en construction

Matchs: 5 matchs de groupe, 1 huitième de finale et 1 quart de finale

Particularités: la façade de l'enceinte est inspirée d'un couvre-chef traditionnel arabe, le gahfiya. Le nom du stade a été donné en référence à un arbre de la région. L'arène sera aussi réduite de moitié après la Coupe du monde. Une clinique et un hôtel remplaceront le second anneau des tribunes.

Ras Abu Aboud Stadium

image. capture d'écran twitter

image: capture d'écran twitter

Ville: Ras Abu Aboud

Capacité: 40'000 places

Inauguration: encore en construction

Matchs: 5 matchs de groupe et 1 huitième de finale

Particularités: le stade, au bord de la mer, sera entièrement démontable après la Coupe du monde. Il est construit avec des conteneurs et des sièges amovibles. Un concept inédit!

Lusail Iconic Stadium

image: capture d'écran twitter

image: capture d'écran twitter

Ville: Lusail

Capacité: 80'000 places

Inauguration: encore en construction

Matchs: 5 matchs de groupe, 1 huitième de finale, 1 quart de finale, 1 demi-finale et la finale

Particularités: c'est de loin le plus grand stade du pays et de la compétition. Il sera le centre d'une nouvelle ville. C'est aussi lui qui accueillera le plus de matchs (10), dont la finale. Après le Mondial, l'arène se transformera en écoles, magasins, cafés, installations sportives ou encore cliniques.