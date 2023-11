Les participants dans les rues de Lausanne. Image: KEYSTONE

Il y a peut-être eu une grosse bourde au Lausanne Marathon

Les participants du semi-marathon ont eu une mauvaise surprise, dimanche à l'arrivée, en constatant le nombre de kilomètres parcourus sur leur montre connectée.

C'est grâce aux montres GPS que certains participants ont constaté le problème: une distance de course plus longue que prévu sur le semi-marathon de Lausanne, couru dimanche dans le cadre du Lausanne Marathon. Ces appareils connectés ont enregistré un parcours de 21,550 km au lieu des 21,098 km réglementaires, soit plus de 450 mètres supplémentaires. Josette Bruchez-Bernasconi, co-organisatrice de la course, revient pour watson sur cet incident.

Josette Bruchez-Bernasconi, comment vous êtes-vous rendue compte que quelque chose clochait?

Nous avons eu des remarques de la part de coureurs munis d'une montre connectée. Ils ont commencé à discuter après la course lorsqu'ils ont vu que la distance affichée sur leur écran était supérieure à la norme.

On sait que les appareils connectés ne sont pas toujours précis. Il y a d'ailleurs souvent des écarts entre la distance officielle du parcours et celle affichée sur les montres GPS des coureurs.

C'est exact. Ces montres n'affichent pas toujours les mêmes distances que celles qui sont mesurées en compétition de manière officielle. D'ailleurs, sur le marathon de Lucerne, les organisateurs ont chaque année des remarques de coureurs qui ont des valeurs différentes. On a constaté nous aussi des écarts importants entre le terrain et les GPS durant le Covid, lorsqu'on a fait des courses virtuelles avec des tracés sur Strava. On s'est aperçu qu'au bord du lac ou en forêt, là où les connexions avec les satellites ne sont pas les meilleures, la ligne GPS quittait complètement le parcours.

Que faire, alors?

Nous avons contacté deux experts, agréés par l’AIMS World Running et World Athletics, qui viendront contrôler la distance du semi-marathon de Lausanne la semaine prochaine.



Si le semi-marathon de 2023 était trop long, celui de 2022 aussi, non? Il s'agissait du même parcours?

Non, le tracé était différent cette année puisqu'on est parti de la place de Milan alors que l'an passé, le départ était donné d'en bas.



Dernière question, comment avez-vous mesuré la distance du «nouveau» semi-marathon cette année?

Nous avons utilisé un vélo qui est étalonné. C'est avec ce même dispositif que nous avons calculé les distances du 10km et du marathon qui, elles, sont parfaitement conformes.

Le problème n'a pas été constaté sur les deux autres distances: le marathon et le 10km. Image: KEYSTONE

Le Lausanne Marathon s'excuse auprès des coureurs

Nous devrons donc patienter jusqu'à la nouvelle mesure du tracé pour savoir si oui ou non, il y a eu erreur au niveau du parcours.

En attendant, les organisateurs ont déjà pris les devants, ils se sont même excusés sur leur site officiel pour la gêne occasionnée. Après tout, même si ces montres ne sont pas toujours fiables, une telle différence n'est pas commun, et il pourrait véritablement s'agir d'une erreur de mesure du tracé.

Si le parcours est réellement plus long qu'il ne devait l'être, certains coureurs parmi les 4'392 finisher du semi-marathon pourraient se sentir floués. Surtout s'ils ont manqué leur record personnel de quelques secondes...

Pas d'incidence sur le podium

Chez les élites, le semi-marathon a été remporté par le Kenyan Elvis Tabarach en 1:05:53, devant l'Erythréen Seare Weldezghi (1:07:19) et l'Américain T-Roy Brown (1:09:12). Les écarts sont tels qu'hormis de possibles chronos faussés, la distance parcourue en plus n'a probablement pas bousculé l'ordre du podium.

Même chose pour les féminines, puisque la victoire est revenue à la Kenyane Beatrice Cherono en 1:17:46, devant Reyes Astrain (1:20:53) et Phoebe Tengdin (1:24:45).