Quim «Quima» Duran en action lors de la Cursa de Na'Dalt le 26 décembre 2023. Image: capture d'écran x

La victoire de ce coureur fait scandale

Un athlète catalan a remporté une course de montagne le 26 décembre dernier, mais... chez les femmes. Une victoire qui suscite la polémique et beaucoup de questions.

Quim Duran (48 ans) est un coureur de trail espagnol. Le 26 décembre, il a remporté la course traditionnelle catalane «Cursa de Na'Dalt», mais... dans la catégorie femmes. Jusqu'à cette date, le Catalan avait toujours pris le départ chez les hommes, mais, durant la semaine entre Noël et Nouvel An, il s'est déclaré «gender fluid».

Des explications qu'il a fournies plusieurs jours après la course, dans l'émission TV Espejo Público, et qui n'ont rien à envier aux formules stylistiques du président de la Fifa, Gianni Infantino:

«Dans ma vie quotidienne, avec mes enfants, à la maison ou avec mes amis, je me sens homme, mais en montagne, je me sens femme» Quim Duran

Gender fluid, définition Le média Cosmopolitan écrit:

«On définit comme gender fluid une personne dont le genre fluctue ou oscille entre la masculinité et la féminité. Ces fluctuations peuvent se produire au niveau de l’identité de genre ou de l’expression de genre.



Pour donner une définition très large, on pourrait y englober tous ceux qui, dans leur identité de genre, ne se sentent ni tout à fait homme ni tout à fait femme, ou à la fois homme et femme (bigenre), ou encore agenre (sans genre). Ces questions de genre n’ont rien à voir avec l’orientation sexuelle, et donc avec le fait d’être gay, lesbienne, bi ou pansexuel.»

Un jambon, des huées et une volte-face

Quim Duran a d'abord tenu à dire qu'il n'était pas un opportuniste. «Je suis presque toujours sur le podium. Je n'ai pas besoin de jouer les femmes pour gagner». Plus tard, «Quima», nom féminin sous lequel il s'est inscrit à cette course, a toutefois avoué aux médias espagnols qu'il s'était inscrit chez les femmes parce que la liste de départ était déjà complète chez les hommes. Malgré les protestations de ses concurrentes, Quim «Quima» Duran a franchi la ligne d'arrivée en tête et s'est présenté maquillé à la cérémonie de remise des prix, où il a reçu un jambon sous les huées. Les organisateurs ont confessé avoir été pris de cours par cette situation insolite.

La cérémonie La victoire de Quim «Quima» Duran (à gauche) chez les femmes n'a pas fait plaisir à tout le monde. image: capture d'écran x

La polémique ne fait que commencer, car la fédération chapeautant l'épreuve – la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) –, au sein de laquelle Duran est enregistré en tant qu'homme, a dû revoir sa copie après l'incident. Résultat? Le changement de genre du Catalan n'a finalement pas été validé. Le coureur a été disqualifié a posteriori.

La gagnante de la course est désormais officiellement Laia Montoya, 22 ans. A noter qu'avec son chrono, Quim Duran se serait classé 55e dans la catégorie masculine. Cette affaire risque de faire encore beaucoup parler, tant la thématique du genre dans le sport est sensible. (abu/yog)