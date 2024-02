La course la plus importante de Suisse se trouve en Romandie

485'000 personnes ont participé aux quelques 500 courses organisées l'an dernier en Suisse. L'épreuve qui a eu le plus de succès vient de chez nous.

Rainer Sommerhalder

Plusieurs statistiques concernant les courses à pied disputées l'an dernier en Suisse viennent de paraître et certaines sont très intéressantes. On apprend par exemple que 485'000 coureuses et coureurs ont pris part aux quelques 500 épreuves organisées dans notre pays en 2023. Des chiffres réjouissants, car on constate un taux de participations en augmentation de 25% par rapport à l'année précédente (2022). Mais une autre donnée fait très plaisir aux Romands.

C'est en effet une course organisée dans la partie francophone qui a eu le plus de succès l'an passé.

La plus grande course populaire de Suisse est de loin la Course de l'Escalade. En 2023, elle a établi un nouveau record avec 46'315 finishers.

Il y avait la foule des grands jours à Genève le 3 décembre dernier. Image: KEYSTONE

La seconde épreuve la plus populaire est le Grand Prix de Berne avec 23'256 diplômés. Le marathon de Lucerne a également marqué les esprits en 2023 avec 10'678 finishers, un chiffre jamais atteint auparavant. Au total, onze courses ont enregistré plus de 10 000 finishers en 2023 - et cinq d'entre elles se trouvent en Suisse romande.

On remarque aussi une augmentation des participants sur les distances plus longues. Lors des quatre plus grands marathons urbains de Suisse (Zurich, Genève, Lausanne et Lucerne), il y avait en effet 15% de coureurs supplémentaires sur le parcours en 2023 par rapport à 2019, juste avant l'épidémie de Covid.

L'évolution du nombre d'inscriptions rend Swiss Runners (l'association faîtière des grandes manifestations de course à pied en Suisse) confiante pour l'avenir. Certes, on ne s'attend plus à des taux de croissance aussi élevés pour 2024, mais on estime qu'une croissance de près de 10% est réaliste. On s'approcherait alors des années records entre 2017 et 2019, une dynamique exceptionnelle qui avait été brisée par le Covid.