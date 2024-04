Inconscient ou héroïque? Un coureur crée la polémique

Un homme a franchi la ligne d'arrivée du marathon de Paris dans un état désespéré dimanche. Les images provoquent des réactions contrastées.

Plus de «Sport»

C'est le compte «X» Sportricolore qui a partagé cette vidéo au lendemain du marathon de Paris. On y aperçoit un homme à bout de force, exténué, prêt à tout pour atteindre son but: la ligne d'arrivée à quelques mètres de lui.

Le runner rampe sur les pavés de l'avenue Foch. Les jambes tétanisées, il tente de se relever mais échoue. Ce n'est qu'avec l'aide de deux volontaires, dont l'un de la Croix-Rouge française, qu'il parvient à boucler les 42 km 195 de course.

La vidéo a été vue par près de deux millions de personnes ⬇️ Vidéo: twitter

Sur son compte «X», Sportricolore vante les mérites de ce coureur. On peut y lire: «Vous ne verrez rien de plus beau aujourd'hui». Ou encore: «Inspiration». Le jeune sportif a en effet fait preuve d'abnégation pour devenir l'un des 54'175 finishers de l'édition 2024 du marathon de Paris. Il ne figure pas parmi les 3 % d'abandons, malgré la douleur et un physique défaillant. Il incarne ainsi des valeurs hautement valorisées par la société. Il se pourrait même que les professionnels du «coaching motivationnel» et du développement personnel soient tentés de partager son histoire.

Or à la vue des images, les interprétations divergent. C'est ce qu'a noté La Dépêche mardi, en découvrant les nombreux commentaires négatifs associés à cette vidéo. En voici quelques uns.

«Ça vaut vraiment le coup de terminer dans cet état?» Un internaute songeur

«C’est dangereux!» Un autre, qui pense d'abord à la sécurité des coureurs

«N’importe quel organisateur d’événement aurait dû l’arrêter avant d’en arriver là» Celui-ci demande même aux organisateurs d'agir

«C’est juste complètement con» Une femme, sidérée par ce qu'elle vient de voir

«Y’a rien de beau et inspirant dans quelqu’un qui fait un malaise. Cette video est honteuse» Tout est dit!

Et vous, qu'en pensez-vous? Le sport comme on l'aime. Un grand bravo à ce finisher! Une honte. Les organisateurs auraient dû le forcer à s'arrêter. Mais quelle idée de courir un marathon aussi!?

Ce runner était-il pris de violentes crampes ou proche du malaise? Les images laissent penser qu'il était est encore lucide. Il ne gène d'ailleurs aucun participant, puisqu'il s'est sagement décalé sur le bord de la route, loin du «tapis rouge» piétiné par les autres finishers.

Quelles que soient les raisons de sa fin de course chaotique, on imagine qu'il préparera plus assidûment la prochaine, ou du moins qu'il gérera mieux son effort, pour éviter de revivre pareille situation.

(roc)