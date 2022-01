Djokovic annonce sur Instagram qu'il s'envole pour l'Australie

Djokovic a bien reçu une autorisation de dernière minute

L'Open d'Australie confirme avoir accordé une exemption médicale au No 1 mondial, «au terme d'un processus rigoureux mené par deux panels d'experts indépendants».

C'est Novak Djokovic qui a annoncé la nouvelle sur Instagram: «Je décolle pour Down Under avec une exemption médicale. Let's go 2022!» Une image le montre à l'aéroport, prêt à embarquer.

Sans révéler le statut vaccinal de Djokovic, l'Open d'Australie a confirmé l'information dans la foulée: il a bien accordé une dérogation de dernière minute au No 1 mondial, neuf fois vainqueur à Melbourne et déterminé à y devenir bientôt le joueur le plus titré de l'histoire.

Le communiqué officiel prend moult précautions et insiste lourdement «sur un processus rigoureux mené par deux panels d'experts indépendants», histoire d'écarter l'hypothèse (déjà largement répandue sur les réseaux sociaux) d'un traitement de faveur. D'autant que la première demande de Djokovic avait été rejetée par les autorités sanitaires...

Développement suit