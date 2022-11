Cristiano Ronaldo est poursuivi en justice par son propre club

Voici les joueurs les plus fidèles de chaque club de Super League

«Cela signifie que Cristiano Ronaldo ne jouera certainement plus jamais pour Manchester United», souligne le média britannique, qui ajoute:

Selon le très sérieux journal anglais The Guardian , les dirigeants des Red Devils ont nommé des avocats pour poursuivre Cristiano Ronaldo en justice dans l'optique d'une rupture de contrat.

L'interview donnée par CR7 à Piers Morgan ne passe toujours pas dans le nord-ouest de l'Angleterre. Pour rappel, souvent sur le banc cette saison, l'attaquant de Manchester United a réglé ses comptes avec ses dirigeants et son entraîneur Erik ten Hag.

Il n'est pas certain que Cristiano Ronaldo porte à nouveau le maillot de Manchester United.

Les fans «portugais» au Qatar travaillent leurs rôles depuis longtemps

L'Etat du Golfe est soupçonné de payer de faux supporters étrangers, notamment indiens, pour mettre l'ambiance avant la Coupe du monde. Des vidéos semblent montrer que certains fans s'entraînent depuis plusieurs mois.

La Coupe du monde n'a pas encore commencé mais on tient déjà sûrement sa plus belle moustache. Celle de Mohammed Hashif, grand fan du Portugal. Enfin, c'est en tout cas ce que le jeune homme d'origine indienne prétend être sur ses réseaux sociaux. Il enchaîne les publications Instagram où on le voit tour à tour avec un maillot, un drapeau, une écharpe ou encore des lunettes – parfois le tout en même temps – aux couleurs de la Seleçao. Celui qui se présente comme «mannequin» est souvent accompagné sur ses photos de personnes qui partagent sa passion pour la sélection de Cristiano Ronaldo.