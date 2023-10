Vue sur la Madonna del Ghisallo, en Italie. Image: Shutterstock

Tous les cyclistes vénèrent cette chapelle et il y a une raison

Samedi, une partie du peloton professionnel se trouvait en Italie, pour y disputer le dernier monument de la saison: le traditionnel Tour de Lombardie. Le parcours empruntait, comme chaque année, le Colle del Ghisallo, haut lieu du cyclisme, connu pour sa chapelle vénérée de tous les cyclistes. Voyage au cœur de la région des lacs italiens, où se trouve la Madonna del Ghisallo.

Le Tour de Lombardie se cherche. Son parcours n’est pas figé, il évolue au gré des éditions. Contrairement à la majorité des classiques, moins enclines à de grands bouleversements.

RCS Sport, qui gère l'épreuve, a fait le choix de l'alternance entre Côme et Bergame. L'organisateur n'hésite pas non plus à ajouter ou retirer des ascensions, selon l'envie du moment. Dans ce joyeux «petchi», un col n'est, lui, jamais rayé de la carte: le Ghisallo. Personne n'y touche. Le lieu est sacré, en raison de cette chapelle, la Madonna del Ghisallo, située en son sommet.

Le Colle del Ghisallo, un point clé sur le Giro di Lombardia

Quand le départ du Lombardie est donné de Bergame, le Ghisallo se grimpe depuis Bellagio, sur les rives du Lac de Côme. Placé proche de l'arrivée, il marque habituellement le début des grandes manœuvres. C'est aussi le versant le plus difficile, avec des passages à 12%, au pied.

Lorsque l'épreuve s'élance de Côme, comme c'était le cas en 2023, l'ascension vient plus rapidement. Elle est escaladée par Erba, en début de course, et permet très souvent à l'échappée de se dessiner.

Quel que soit le versant, le Col de Ghisallo n'a rien de «très difficile». Dans l'imaginaire, il est toutefois de la même trempe que l'Alpe d'Huez, le Stelvio ou l'Angliru. Incomparable par la distance et les pourcentages, mais tellement plus spirituel.

La Madonna del Ghisallo , sainte patronne des cyclistes

L'histoire raconte qu'à l'époque médiévale, le comte de Ghisallo, de passage, fut attaqué par des brigands. Il échappa au pire, en courant vers une apparition: celle de la Vierge Marie, qui le sauva. C'est ainsi que la Madonna del Ghisallo devint d'abord la patronne des voyageurs.

Mais c'est en 1949 qu'elle fut associée pour la première fois au monde du vélo, après qu'un prêtre ait réussi à persuader le pape Pie XII de l'admettre comme sainte patronne des cyclistes. Un flambeau béni fut alors porté du Vatican jusqu'à la chapelle, avec Gino Bartali et Fausto Coppi comme derniers relayeurs.

Un lieu chargé d'histoire

Plantée au sommet du Ghisallo, la chapelle ne paye pas de mine, du moins à première vue. Elle sait toutefois se faire entendre. Sur le Lombardie, on sonne les cloches au passage des coureurs, et il suffit de lever la tête pour apercevoir deux roues accrochées au clocher.

Le cadre impressionne, plus que la bâtisse elle-même. Il faut dire qu'à deux pas de la chapelle, la vue plongeante sur le Lac de Côme ne laisse pas indifférent.

La Madonna del Ghisallo sait cacher son jeu. C'est en franchissant ses portes que l'on s'imprègne réellement du lieu. Les murs sont recouverts de fanions, venant de clubs cyclistes, italiens mais pas que.

L'un des murs composant la Madonna del Ghisallo. Image: Shutterstock

D’autres reliques sont observables, notamment des tuniques ayant appartenu aux plus grands. On y trouve par exemple le maillot de champion du monde italien Mario Cipollini.

Des vélos, de tout âge, sont exposés. Parmi les modèles, l’un retient toute l’attention. La machine de Fabio Casaterlli, celle sur laquelle il pédalait lorsqu'il trouva la mort, dans la descente du Col de Portet d’Aspet, sur le Tour 95.

La mort, fil conducteur de nombreux objets, dispersés par-ci, par-là. La chapelle est un mémorial pour tous ceux qui ont péri en pratiquant le sport cyclisme. Des photos d’illustres inconnus, décédés, sont ainsi exposées. Tout comme celle de Marco Pantini, idole au destin tragique.

Des vélos sur l'autel de la chapelle. Image: Shutterstock

Le lieu incite au recueillement chez les fidèles, animés par la même passion du cyclisme. Qu’ils soient amateurs ou professionnels – quelles que soient leurs croyances.

À la veille du Tour de Lombardie, nombreuses étaient les équipes de passage à la Madonna del Ghisallo, à l'instar de la Groupama-FDJ. Pour reconnaître le parcours, certes, mais aussi pour s'inspirer de ce lieu si particulier.

Depuis 2006, un musée du cyclisme

Aux abords de la chapelle, construite en 1623, se dresse à flanc de montagne un bâtiment plus moderne: le musée du cyclisme. La raison de sa construction? La collection d'objets recensés dans la chapelle devenait trop grande.

Le musée, lui aussi, se veut étroitement lié à la religion. Le 31 mai 2006, le pape Benoît XVI bénissait la pose de la dernière pierre, sur laquelle est toujours inscrit «Omnia Vincit Amor». L'amour triomphe de tout.

À l'intérieur, les fans de cyclisme sont aux anges. Bien sûr, le musée fait la part belle au Giro et aux nombreux champions italiens, mais Merckx et bien d'autres ont aussi leurs encarts. Aussi, une collection est dédiée au record de l'heure. C'est là que l'on peut admirer le Colnago de Tony Rominger, celui avec lequel le Suisse avait parcouru 55,291 kilomètres en 60 minutes.

Le musée du cyclisme de la Madonna del Ghisallo. Image: Shutterstock

La Lombardie est attractive pour bien des cyclistes, en raison de ses routes escarpées, de sa météo clémente et de ses paysages à couper le souffle. La Madonna del Ghisallo fait partie des nombreux stops incontournables de la région, et pas seulement le jour de la classique des feuilles mortes.