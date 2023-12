image: shutterstock

Ce défi met les cyclistes amateurs à rude épreuve pendant les fêtes

Tous les ans, des coureurs profitent des fêtes de fin d'année pour s'adonner à un pénible challenge: le Festive 500.

Ça y est, Noël est passé. Nous tentons tant bien que mal de digérer les délicieux mets engloutis ces dernières heures et il ne nous viendrait pas à l'idée d'enfourcher le vélo aujourd'hui. D'autant que nous sommes en hiver, que les journées sont courtes et que malgré le redoux actuel, ça caille à 25 à l'heure en extérieur.

Pourtant, tous les ans, de nombreux cyclistes amateurs profitent des fêtes de fin d'année pour s'adonner à un pénible challenge: le Festive 500, qui comme son nom le laisse plus ou moins entendre, consiste à parcourir 500 kilomètres sur son vélo, du 24 au 31 décembre, c'est à dire du réveillon de Noël à celui du jour de l'an. Et pas question d'utiliser le home-trainer pour venir à bout du défi, même si son utilisation est acceptée depuis plusieurs années maintenant.

Une idée farfelue

Ce Festive 500, c'est un joli coup marketing de la marque Rapha, un célèbre équipementier spécialisé dans la fabrication de vêtements destinés à la pratique du cyclisme. En 2009, Graeme Raeburn, l'un des employés de cette société britannique, se décidait à parcourir 1000 kilomètres en huit jours, pour conclure son année sportive et vivre les fêtes à la façon d'un coureur professionnel.

Ce défi n'est pas passé inaperçu au sein de l'entreprise, si bien que l'année suivante, la marque lançait officiellement son Festive 500. Pas 1000, car Raeburn finit par réaliser que 500 bornes suffisaient amplement - les conditions étant rudes à cette période de l'année outre-Manche. Et puis, malgré les vacances de Noël, les obligations familiales sont nombreuses en fin d'année.

Au fil des ans, grâce à un storytelling léché et au réseau social Strava, ce qui n'était qu'un challenge personnel est devenu «une tradition pour les cyclistes du monde entier», comme l'indique Rapha sur son site internet. A l'heure où l'on écrit ces lignes, ils sont plus de 220'000 à avoir accepté le défi. Tous ne le termineront pas, mais en ce 26 décembre, ils sont plus de 115'000 à avoir tourné les jambes au moins une fois. Le challenge est même déjà relevé pour une centaine d'entre eux.

En 2022, 170'378 cyclistes sont parvenus à boucler les 500 kilomètres du défi, mais certains n'ont pas hésité à doubler, voire tripler la distance. C'est le cas de l'Allemand Beate Lang, qui a totalisé 1547 kilomètres en huit jours l'an passé.

La participation avant tout

Si obtenir le badge du Festive 500 sur Strava est un objectif pour de nombreux cyclistes amateurs, qui cherchent à se distinguer sur le réseau, à se surpasser ou simplement à éviter les longs repas de famille, le pionnier Graeme Raeburn voit surtout cet événement comme une philosophie de vie, et invite à y participer même si la barre des 500 bornes ne sera pas atteinte. «Vous n'êtes pas obligé de faire les 500 kilomètres. Pourquoi ne faites-vous pas cinq sorties? Pourquoi ne pas avoir la simple ambition de sortir? C'est ça le plus important», martèle-t-il chaque année.

«Ce n’est pas une course aux kilomètres mais un voyage. Il s’agit de sortir, d’apprécier d’être à vélo, de rouler avec des gens ou de rendre visite à d’autres personnes» Graeme Raeburn

Lui a réalisé son premier défi seul face aux éléments, dans la neige et de manière plus introspective, mais depuis, il conçoit le challenge comme un moyen de rendre visite à ses proches à vélo pendant les fêtes, ou de boucler l'année de façon festive, en roulant en groupe et à son rythme, sans chercher à battre des records. Pas besoin donc de trop se priver, les excès à Noël sont permis, et il y a même une solution toute trouvée pour perdre rapidement les kilos pris à cette occasion.