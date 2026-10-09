Cyprien Sarrazin dans son jardin de Kitzbühel. Image: www.imago-images.de

Le grand rival d'Odermatt tout proche d’un incroyable come-back

Absent du cirque blanc depuis sa grave blessure il y a bientôt deux ans, Cyprien Sarrazin, que l’on pensait un temps perdu pour le ski, est proche de faire son retour en Coupe du monde.

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La belle rivalité entre Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt aura été à la fois courte et intense.

Courte, parce que le Français, arrivé sur le tard en vitesse, a changé de dimension du jour au lendemain. Mais cette dynamique n’a pas duré. Très vite, une terrible chute est venue tout interrompre. Intense, car durant sa période faste, il a privé Marco Odermatt de grands succès à Kitzbühel et Wengen.

Sarrazin s’est également imposé à Bormio, où il a décroché en décembre 2023 son premier succès en descente sur le front de la Coupe du monde. Cette victoire avait des airs de déclic.

Un an plus tard, cette même Stelvio est toutefois devenue le théâtre du plus grand drame de sa carrière. Lors du deuxième entraînement de la mythique descente italienne, le skieur du Dévoluy est lourdement tombé. Bilan: un hématome intracrânien nécessitant une opération d’urgence.

A l’époque, Cyprien Sarrazin semblait perdu pour le ski de compétition. Après son opération, il souffrait de diplopie, un trouble de la vision, et peinait à s’exprimer. Il lui a fallu environ un mois pour retrouver pleinement la parole.

Cyprien Sarrazin et Marco Odermatt. image: Keystone

Pour Sarrazin, le ski n’était plus une priorité. L’essentiel était de tout mettre en œuvre pour retrouver une vie normale. Mais il l’a tout de même conservé dans un coin de sa tête, avec le rêve de pouvoir un jour recourir au plus haut niveau.

Le Français ne s’est toutefois mis aucune pression ni fixé d’objectif, si ce n’est la perspective lointaine de participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2030. Il s’est donné le temps.

Une stratégie payante, puisque près de deux ans après sa terrible chute, le voici tout proche d’un retour en Coupe du monde. Celui-ci pourrait intervenir dès les premières épreuves de vitesse de la saison, à Copper Mountain, fin novembre, comme il l’a expliqué à la chaîne Eurosport.

«On va faire les entraînements et on verra après ceux-là. Soit, je prendrai le départ, soit il faudra que je patiente encore un peu. Mais la seule certitude que j’ai, c’est que je ne suis pas à la ramasse, loin de là… On a fait le bilan avec les coachs et on peut dire que c’est allé plus vite que ce qu’on pouvait imaginer.» Cyprien Sarrazin

Cyprien Sarrazin a rechaussé les lattes pour la première fois en toute fin d'année 2025. Il a ensuite enchaîné les séances de ski libre au cours de l'hiver, tout en composant avec des douleurs aux genoux ravivées par sa chute à Bormio.

Le skieur des Hautes-Alpes a franchi un nouveau cap en avril dernier, lorsqu’il a effectué ses premiers véritables entraînements en descente. Ces derniers se sont révélés prometteurs et ont précipité sa réintégration au sein des collectifs de l’équipe de France.

C’est ainsi que Sarrazin est parti en stage à Ushuaia en septembre, mais avec le groupe technique, afin de retravailler les bases qui ont fait sa force en vitesse, lui qui, rappelons-le, vient du géant.

Sur place, le Français a impressionné autant ses coachs que ses coéquipiers, y compris en descente, une discipline à laquelle il a tout de même consacré du temps pour évaluer son niveau et se rassurer. Il doit désormais retrouver le groupe vitesse afin de préparer les premières échéances dans moins de deux mois.