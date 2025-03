Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté samedi Milan-San Remo. Image: Velo

Mathieu van der Poel égale une légende du cyclisme suisse

Déjà vainqueur du Samyn au début du mois, le Néerlandais a parfaitement lancé sa saison des classiques en remportant samedi Milan-San Remo pour la deuxième fois de sa carrière, après son titre en 2023. Il fait désormais aussi bien qu'un certain Fabian Cancellara sur les grandes classiques du calendrier.

Scénario rare sur les routes de Milan-San Remo: la Primavera s'est décantée dans la Cipressa à 25 kilomètres de l'arrivée, et seuls Mathieu van der Poel et Filippo Ganna ont réussi à suivre les attaques incessantes de l'inévitable Tadej Pogacar.

Le trio s'est donc disputé la victoire dans la montée finale du Poggio, dans laquelle le Slovène a attaqué dès le pied, distançant ainsi le rouleur italien, avant que ce dernier ne parvienne à revenir à la flamme rouge, juste à temps pour le sprint dans les rues de la cité ligurienne.

Et dans cet exercice, la victoire est revenue comme attendu à «MVDP», intraitable dans les derniers hectomètres. Il remporte la Classicissima pour la deuxième fois de sa carrière, devant Filippo Ganna et Tadej Pogacar, qui n'aura donc jamais réussi à distancer Mathieu van der Poel dans le Poggio, et ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Le Néerlandais en est donc désormais à sept succès sur l'ensemble des monuments du cyclisme: deux à Milan-San Remo, trois au Tour des Flandres et deux autres à Paris-Roubaix. C'est autant que le spécialiste suisse des classiques Fabian Cancellara, qui détient à son palmarès un Milan-San Remo, trois Ronde van Vlaanderen et trois Paris-Roubaix.

Le coureur de la formation Alpecin-Deceuninck aura l'occasion de dépasser le Suisse dès le mois prochain, à l'occasion des Flandriennes, soit au bout de la ligne droite interminable d'Audenarde ou sur le vélodrome de Roubaix.