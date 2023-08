Mathieu Van der Poel est devenu champion du monde de cyclisme à Glasgow. Image: AP PA

Rien ni personne ne pouvait arrêter Mathieu Van der Poel

Le Néerlandais Mathieu van der Poel est devenu champion du monde après une chute, au terme d'une course souvent disputée sous la pluie et longtemps bloquée par des activistes.

Team watson

Malgré une glissade dans un virage à 16 km de l'arrivée, Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclisme à Glasgow, au terme d'une course difficile et perturbée par des éléments en tout genre. Au dessus du lot physiquement, mais aussi mentalement, le Néerlandais a placé un démarrage foudroyant à 22 km de l'arrivée, laissant loin derrière lui Wout van Aert, Tadej Pogacar et Mads Pedersen. Stefan Küng a terminé cinquième.

<em>Développements suivent...

Des activistes ont bloqué

la course

Le matin, la course a été arrêtée pendant près d'une heure, après 79 kilomètres, par des activistes qui s'étaient collés la main au bitume. Les manifestants ont bloqué une petite route étroite en rase campagne, obligeant les organisateurs à neutraliser les échappés - qui avait pris plus de six minutes d'avance - et le peloton.

Les stars du peloton comme Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Wout Van Aert, Mathieu van der Poel ou Julian Alaphilippe en étaient réduits à patienter, discutant entre eux et posant même pour des selfies. Les écarts ont été pris en compte au moment de repartir après environ 55 minutes de pause forcée. La réalisation TV a choisi de ne pas montrer les manifestants.

Ces actions sont de plus en plus courantes dans les événements sportifs en Grande-Bretagne, de Wimbledon au GP de Formule 1 à Silverstone en passant par le Grand National de Liverpool.