Vingegaard remporte son deuxième Tour de France

Vainqueur l'an dernier, le Danois avait pris une option décisive mardi lors du contre-la-montre couru dans les Alpes . Il devance le Slovène Tadej Pogacar (UAE) avec une marge confortable de 7'29'', plus large écart depuis 2014. Le Britannique Adam Yates (UAE) complète le podium. (ats/yog)

Jordi Meeus a signé le plus grand succès de sa carrière lors de l'épilogue du Tour de France sur les Champs-Élysées. Le Belge a devancé son compatriote Jasper Philipsen.

Sans surprise, le Danois a gagné sa deuxième Grande Boucle dimanche sur les Champs-Élysées. Cette 21e et dernière étape est revenue au Belge Jordi Meeus.

Les Suisses sont des pives en anglais. Et vous?

Voici tous les transferts de l'été en Super League

La saison 2023/24 de Super League commence ce samedi. L'occasion de passer en revue les changements dans les effectifs des douze équipes.

Un mois et demi après le dernier match de l'exercice 2022/23, le duel retour du barrage entre le Stade Lausanne Ouchy et le FC Sion le 6 juin (4-2), la Super League est de retour. Quatre équipes romandes participent à ce championnat: Servette, Yverdon, Lausanne-Sport et Stade Lausanne Ouchy.