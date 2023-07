Tour de France: Vingegaard écrase le contre-la-montre

Jonas Vingegaard a réalisé un effort exceptionnel lors de la 16e étape, un contre-la-montre de 22.4 km entre Passy et Combloux. Le Danois a dominé Tadej Pogacar d'1'38.

Schönenwerd a décidé de ne pas participer à la Ligue des champions car plus il aurait gagné de matchs et plus il aurait perdu d'argent.

On associe généralement la Ligue des champions à beaucoup d'argent et de glamour. Mais si cette image colle parfaitement au football, les choses sont très différentes en volley-ball. Daniel Bühlmann en sait quelque chose. Le directeur de Volley Schönenwerd a carrément décidé de ne pas inscrire son équipe à la prestigieuse compétition européenne, alors que ses joueurs s'étaient qualifiés sur le terrain en devenant champion de Suisse.