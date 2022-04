Une équipe cycliste innove sur Paris-Roubaix avec un appareil incroyable

La Team DSM installera sur le vélo de ses coureurs ce dimanche un système leur permettant de régler en direct la pression des pneus, capitale quand on roule sur les secteurs pavés.

Chaque année au départ de Paris-Roubaix (257,2 km), les mécaniciens des équipes se triturent le cerveau pour trouver le bon équilibre dans la pression des pneus. Leurs coureurs doivent en effet avoir des boyaux «sous gonflés» pour franchir plus aisément les 30 secteurs pavés (54,8 km), éviter les crevaisons et les chutes. Mais ils ont aussi besoin d'une pression suffisante pour parcourir les longues portions goudronnées.

Un juste équilibre à trouver qui n'est plus vraiment un problème pour l'équipe DSM. Celle-ci a équipé ses athlètes d'un nouveau système qui leur permettra de changer et gérer la pression des pneus en temps réel, tout en roulant et sans s’arrêter. «Après des années de recherches, la société néerlandaise Scope a mis au point cette technologie baptisée ATMOZ, explique la chaîne de telévision belge RTBF. Scope est l’un des partenaires du Team DSM, voilà pourquoi ils auront l’exclusivité et seront donc les seuls à tester le procédé sur Paris-Roubaix.»

L'équipe au départ dimanche Image: procyclingstats

Scope a dû demander l'autorisation à l'Union cycliste internationale (UCI) avant d'équiper les vélos. L'instance faîtière n'y a rien trouvé à redire puisque le système est disponible à la vente (3 998 euros). Elle a donc homologué le procédé, qui existait déjà sur des véhicules de rallye-raid, permettant aux pilotes de mieux passer les dunes.

Comment ça marche?

En plein effort, avant de s'aventurer sur les pavés ou sur le bitume, le cycliste pourra actionner deux boutons situés sur son guidon. Un signal sans fil (Bluetooth) sera ensuite envoyé au système permettant d'actionner des valves mécaniques et de faire circuler l’air.

La technologie en image Une capsule métallique, installée au centre de la roue, contient une réserve d’air reliée à un pneu tubeless via un fin tuyau. Image: scope

Gonfler ou dégonfler les pneus n'aura jamais été aussi simple, ni aussi instantané. Pour connaître la pression, le coureur n'aura qu'à observer son compteur: elle y sera affichée en temps réel.

La société Scope annonce une révolution dans le cyclisme. Selon elle, augmenter la pression des pneus sur les parties roulantes de Parix-Roubaix permettra aux coureurs d'économiser des watts. «Jusqu’à 30 watts de réduction de la résistance au roulement», promet fièrement la marque.

«C'est une grande innovation sur laquelle nous avons travaillé ces deux dernières années. Nous pensons que cela aura un impact énorme dans le cyclisme d'aujourd'hui et créera une augmentation significative des gains marginaux» Nieck Busser, de Scope Cycling, lors d'un entretien avec Cyclingnews.

Sur Paris-Roubaix, les coureurs choisissent d'ordinaire leur pression en fonction des pavés. Ils optent donc pour un réglage allant vers les 3.0 de pression ou moins, et tant pis si ces pneus plus mous que d'ordinaire leur font perdre du temps sur les portions asphaltées. Franchir les pavés avec 5.0 ou 5.5 de pression serait de toute façon trop risqué pour les corps et les machines.

Le type de chemin que les coureurs empruntent dans l'Enfer du Nord.

La technologie de Scope permettra aux coureurs de DSM d'être hyper efficace sur tous les terrains...à condition que tout fonctionne comme prévu.

Le risque est grand de tester un tel procédé lors d'une course aussi prestigieuse que Paris-Roubaix, où les incertitudes sont aussi nombreuses que les pavés. Interrogé par la RTBF, le directeur sportif chez Lotto Soudal, Maxime Monfort, résume le sentiment général: «Si ça marche, je crois que l’avantage sera assez appréciable pour eux. Mais on se dit qu’il y a quand même une énorme prise de risque de lancer ça maintenant.»

Le système est-il fiable? Peut-il être utilisé sur l'intégralité du parcours? Ne va-t-il pas alourdir le vélo? Comment changer la roue arrière en cas de crevaison? Autant de questions qui interrogent le peloton. Les premiers éléments de réponse sont attendus dimanche, en fin de journée.