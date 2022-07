12 photos-souvenirs d'un jour inoubliable

Parti d'Aigle (VD) dimanche matin, le Tour de France a sillonné des routes romandes à nouveau bondées et enjouées. Morceaux choisis.

Aigle, terre de vélo et capitale mondiale du cyclisme

Un grand numéro: le Luxembourgeois Bob Jungels (AG2R Citroën) a remporté en solitaire la neuvième étape du Tour disputée entre la Suisse romande et la station française de Châtel. Jungels, seul en tête dans les 60 derniers kilomètres de cette première étape alpestre, a résisté au retour de Pinot, lancé à ses trousses dans la dernière ascension et revenu à une vingtaine de secondes.

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), en tête du groupe des favoris, a conservé le maillot jaune à la veille de la journée de repos. Il a sprinté dans les derniers hectomètres pour franchir la ligne à 49 secondes de Jungels, devant ses rivaux du classement général.

Parti d'Aigle pour sillonner les cantons de Vaud, Fribourg et du Valais, le Tour a encore rassemblé 200 000 spectateurs sur les routes romandes, dans des décors superbes. On refait un petit Tour.