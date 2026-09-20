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Grosse désillusion pour Stefan Küng aux Mondiaux

MONTREAL, QUEBEC - SEPTEMBER 20: Stefan Kung and Team Switzerland competes during the 99th UCI Road World Championships Montreal 2026 - Men Elite Individual Time Trial a 39,2km race from Montreal to M ...
Küng a terminé 7e du chrono de Montréal.Image: Velo

Grosse désillusion pour Stefan Küng aux Mondiaux

Le Thurgovien (7e) a fini très loin des meilleurs, dimanche lors du contre-la-montre des Championnats du monde, remporté par Remco Evenepoel.
20.09.2026, 21:3120.09.2026, 21:31

Comme la Bernoise Marlen Reusser chez les dames, Remco Evenepoel était tout simplement au-dessus de la mêlée, une fois de plus. Au bout des 39 km d'effort solitaire, il a relégué l'Italien Filippo Ganna à 57 secondes et le jeune Français Paul Seixas à plus d'une minute pour s'offrir, à 26 ans, un quatrième sacre mondial en contre-la-montre. Il égale ainsi le Bernois Fabian Cancellara et l'Allemand Tony Martin, qui n'avaient toutefois pas réussi l'exploit d'enchaîner leurs quatre médailles d'or.

Parti en dernière position, le double champion olympique 2024 (course en ligne et chrono) a mis tout le monde d'accord dès les premiers passages intermédiaires. Il comptait déjà plus de trente secondes d'avance sur ses rivaux au deuxième «checkpoint» et sa victoire ne faisait, déjà, plus aucun doute.

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En l'absence de Tadej Pogacar, forfait depuis sa lourde chute sur le Tour d'Espagne, Evenepoel sera le favori de la course en ligne prévue dimanche prochain. Il tentera de devenir le premier coureur de l'histoire à réaliser ce doublé qu'il avait réussi aux derniers JO, déjà en l'absence de l'ogre slovène.

Vainqueur d'un contre-la-montre sur la Vuelta, Stefan Küng débarquait forcément avec l'ambition de jouer les médailles au Québec. Le rouleur thurgovien, victime d'une fracture du fémur en février, a dû s'incliner face à meilleur que lui. Il a bouclé son effort à 1'44 d'Evenepoel et une trentaine de secondes du podium. Deuxième Suisse en lice, Stefan Bissegger a terminé au 28e rang, à 2'54 du vainqueur. (jcz/ats)

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