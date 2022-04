Le peloton se frottera à de sérieux pourcentages dans le Valais central. Image: KEYSTONE

De Thibaut Pinot à Juan Ayuso, le Tour de Romandie sera passionnant

Le Tour de Romandie 2022 s'ouvre par un prologue à Lausanne. Et si les grandes stars du peloton ne sont pas présentes, plusieurs excellents cyclistes viennent croiser le fer sur les routes romandes.

Le Tour de Romandie ouvre ses routes en ce mardi 26 avril. Un prologue nerveux sur le bitume lausannois à l'image de cette boucle romande. Un joli tracé, avec cette sublime étape reine entre Aigle et Zinal, avec 4160 m de dénivelé à avaler. Sans oublier, pour clore la semaine en beauté, un dernier contre-la-montre en côte en direction de Villars (VD).

Des étapes casse-pattes comme adorent charpenter les équipes de Richard Chassot depuis plusieurs années. Un joli terrain de jeu et propice à une course de mouvement et aux grandes manoeuvres. Mais une course n'est rien sans ses participants, et le plateau présent au départ de l'épreuve World Tour est intéressant, voire très intéressant.

Des coureurs en préparation et en fin de pic de forme

Tout le monde s'attend à une foire d'empoigne entre coureurs expérimentés, entre ceux qui peaufinent leur forme ou reviennent à un excellent niveau. Les Thibaut Pinot, Damiano Caruso, Sergio Higuita, Geraint Thomas, Sepp Kuss, Maximilian Schachmann, Jack Haig, Rigoberto Uran ou encore Ion Izaguirre seront protagonistes sur cette édition 2022.

L'image marquante de l'édition 2021: Geraint Thomas, transi de froid, perd le contrôle de sa machine. Image: keystone

Le premier nommé est de retour aux affaires: couteau entre les dents sur les versants italiens, passé des pleurs aux effusions de joie sur le Tour des Alpes, Pinot a démontré qu'il était revenu à un excellent niveau. Le leader de la Groupama FDJ sera par ailleurs accompagné de son fidèle lieutenant valaisan, Sébastien Reichenbach.

Mais le Tour de Romandie est avant tout une épreuve révélatrice de talents. Son parcours accidenté permet à de nouveaux cracks d'offrir des prestations de choix. Et de ce point de vue, l'épreuve romande est une mine d'or. En tête de gondole, il y a la pépite Juan Ayuso, au physique taillé pour le cyclisme – 1m84 pour 65 kg. L'Espagnol du Team UAE Emirates est l'une des grosses attractions de l'édition 2022. Âgé de 19 ans, l'Ibère s'est illustré récemment sur l'exigeant Tour de Catalogne, bouclé à la cinquième place.

Remco Evenepoel, par contre, ne sera pas présent sur la boucle romande

Moins suivi par les spécialistes mais tout aussi excellent, le talentueux Neilson Powless, vainqueur de la Classica San Sebastian en 2021 et récent 8ème de Liège-Bastogne-Liège, sera à surveiller de près. L'Américain aux ascendances amérindiennes, dorénavant installé en Europe, avance silencieusement et s'installe comme un leader solide. Le pensionnaire de l'EF Education EasyPost progresse de manière linéaire et s'approche gentiment d'un niveau très intéressant.

Neilson Powless (25 ans) pourrait créer la surprise sur ce Tour de Romandie. image: instagram

Autre client sur les routes romandes, Samuele Battistella, l'Italien de l'Astana et ancien champion du monde U23 sera un sérieux rival pour Marc Hirschi, concernant les victoires d'étape. A la recherche d'une forme optimale après une chute sur Paris-Nice, le puncheur de 23 ans possède les qualités pour briller à Romont, par exemple.

Les curiosités Padun et Mäder

Au rayon des curiosités, il y a un certain Mark Padun. L'ovni du peloton, le virevoltant Ukrainien vainqueur de deux étapes au dernier Dauphiné Libéré. Le coureur de 25 ans a fait couler beaucoup d'encre. Ses exploits venus de nulle part ont médusé une majeure partie des suiveurs. Ils ont été nombreux à crier à la supercherie. Mais le bonhomme a de la ressource et s'est montré à son aise en tout début de saison, avec une victoire en février.

Gino Mäder tentera de rééditer ses exploits du Tour d'Espagne 2021 sur les routes romandes, cette semaine. image: keystone

Côté helvétique, les attentes reposent sur les frêles épaules de Gino Mäder. Extraordinaire au dernier Tour d'Espagne, conclu à la cinquième place et classement du meilleur jeune dans la musette, le Saint-Gallois n'a pas encore de résultats probants en 2022. Mais le grimpeur de 25 ans fignole sa forme en vue de son objectif de l'année: le Tour de France.