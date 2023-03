Décryptage

L'arbitre a-t-il eu raison de faire retirer le penalty à Chelsea?

M. Makkelie a suscité l'incompréhension, mardi soir lors de Chelsea-Dortmund, en autorisant Havertz à retenter sa chance, quand bien même plusieurs joueurs DES DEUX CAMPS étaient entrés dans la surface de réparation.

Ceux qui n'ont passé leur Licence UEFA Pro ont été surpris, mardi soir, de voir Kai Havertz reposer le ballon au point de penalty après avoir pourtant manqué sa première tentative (poteau). On jouait la 53e minute et Dortmund, déjà mené 1-0, essayait de ne pas couler face au 3-4-3 de Chelsea lorsque les Anglais ont bénéficié d'un penalty totalement justifié pour une faute de main allemande. Ou plutôt de deux, donc, puisque Havertz a marqué sur sa deuxième frappe.

Si la décision de l'arbitre a autant surpris, c'est parce que la première tentative du joueur anglais semblait avoir obéi à toutes les règles: le gardien adverse n'avait pas quitté sa ligne avant la frappe et il n'y avait aucune chance que le ballon soit rentré puisqu'il n'avait pas flirté avec la ligne. Des joueurs de Dortmund étaient certes dans la surface de réparation avant le coup de pied d'Havertz, mais il y avait aussi un bleu de Chelsea.

C'est là que la subtilité du règlement entre en jeu. Voici les différents cas de figure lors d'une ou de plusieurs présence(s) dans les 16m:

À Londres mardi, il n'y a pas eu de but dans un premier temps (on est donc dans la colonne de droite). Mais puisqu'il y a eu au moins un joueur en défense (Dortmund) et un joueur en attaque (Chelsea) dans la surface au moment de la frappe, le penalty était donc à retirer.

Pour beaucoup, il s'agit toutefois d'une «application bête et méchante du règlement», comme l'a souligné Olivier Ménard sur L'Equipe TV après la rencontre. «Je ne vois pas en quoi ça dérange Havertz que les mecs entrent dans la surface de réparation avant sa frappe, surtout que c'est un joueur de Chelsea qui était devant tout le monde», a surenchéri Johan Micoud, ex-footballeur devenu consultant sur la chaîne française.

«Mais c'est le monde moderne. Voilà, le règlement, c'est ça, on l'applique et on se tait. Moi, ce n'est pas le football que j'aime» Johan Micoud

Eliminés (1-2 sur l'ensemble des deux matchs) au stade des 8es de finale de la Ligue des champions, les Allemands ont fait part de leur incompréhension après la partie. Le plus remonté était sans doute Emre Can, qui a réagi à chaud sur Prime Video:

«On ne méritait pas de s'incliner, mais on a perdu à cause de l'arbitre. Redonner le penalty à retirer comme ça, comment c'est possible? Je ne comprends pas»

Ce qui est sans doute le plus difficile à accepter pour les joueurs et les fans du BVB, c'est que le règlement n'est pas toujours appliqué avec le même zèle selon le cas de figure. Quand un joueur marque, il est rare en effet que l'arbitre demande au buteur de retirer si un de ses coéquipiers était dans la surface au moment de la frappe. Cela donne l'impression que dans cet exercice hautement périlleux pour les gardiens, ce sont encore les attaquants qui sont avantagés.