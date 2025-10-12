Ludmilla Mainolfi a déjà dansé à l'Opéra national de Paris, où elle rêve désormais de devenir professionnelle. image: shutterstock/instagram

Cette Romande réussit une prouesse dans un lieu mythique

Ludmilla Mainolfi (16 ans) réalise un parcours admirable à l'Ecole de l'Opéra national de Paris, l'un des plus prestigieux établissements du monde. Elle nous raconte son quotidien hors du commun.

Attablée dans un café de Bienne lors de cet après-midi de la fin août, Ludmilla Mainolfi sort son smartphone pour nous montrer deux photos. Sur le premier cliché, ses dix orteils, tous en sale état. Ongles cassés, cloques, peau écorchée. Sur le second, une grosse ampoule percée et encore rougeâtre à l'arrière du talon.

La Biennoise vient à nouveau de nous prouver que, parfois, une image vaut mille mots. Ces stigmates sont ceux d'une prodige de la danse classique, qui n'a qu'une seule chose en tête et fait absolument tout pour l'obtenir: rejoindre le ballet de l'Opéra national de Paris, l'un des plus prestigieux du monde et le plus vieux encore en activité.

Les pieds de Ludmilla Mainolfi, danseuse classique d'élite âgée de 16 ans. image: dr

«C'est seulement dès qu'on commence à hésiter, à douter de notre volonté d'y arriver, qu'on ressent la douleur», assène l'adolescente de 16 ans avec une maturité déconcertante. Elle n'a même pas besoin de finir sa phrase pour qu'on en comprenne le sens: sans une détermination de tous les instants, impossible de réussir dans ce milieu impitoyable.

C'est cette volonté de fer qui a permis à Ludmilla Mainolfi d'atteindre, cet été, la première division de l'Ecole de danse de l'Opéra national de Paris. Autrement dit: la dernière année de formation – entamée début septembre – avant de passer, l'été prochain, le concours final. A l'issue de celui-ci, elle décrochera, peut-être, un contrat de danseuse professionnelle au sein du mythique ballet. Cet ultime défi sera aussi le plus difficile: les volées précédentes, seulement deux ou trois filles, parmi la dizaine que compte la classe de première division, ont été prises.

Mais les défis corsés, la jeune Seelandaise connaît. Elle a déjà dû en relever de nombreux ces quatre dernières années pour appartenir à la crème de la crème de la célèbre école parisienne. Qui offre «la meilleure formation du monde» en danse classique, précise avec une certaine fierté Céline Chavanne-Schumacher, assise à côté de Ludmilla Mainolfi dans ce café.

Ludmilla Mainolfi a rejoint l'Ecole de danse de l'Opéra national de Paris en 2021. image: watson

Cette quadra au regard vif et à la posture très droite est l'ancienne prof de danse de la jeune Biennoise, dont elle est restée très proche. C'est d'ailleurs dans l'école qu'elle co-dirige à Bienne (le Centre De Danse Classique Contemporain) que l'adolescente vient répéter ses gammes quand elle est en vacances.

Une superstition, les pleurs et la déco

Véritable mentor, Céline Chavanne-Schumacher suit de très près le parcours parisien de sa protégée. En 2021, elle l'accompagne même dans la capitale française, lors de son audition d'entrée après candidature. Ce soutien n'est pas du luxe: déjà à ce moment, les places sont très chères.

Avant d'obtenir le droit de se présenter devant le jury, Ludmilla, alors âgée de 12 ans, a dû envoyer une simple photo d'elle. Première étape d'une sélection quasi darwinienne. Seuls les jeunes filles et garçons qui collent aux critères esthétiques intrinsèques au ballet sont retenus. Rebelote pour la deuxième étape, cette fois avec une vidéo.

«On a fait exprès de ne pas poser pour une photo à côté de la plaque de l'Opéra national de Paris avant d'avoir la réponse, par superstition», sourit Céline Chavanne-Schumacher en racontant cette première virée parisienne. Il faut croire que sa danseuse a une bonne étoile (et, surtout, déjà beaucoup de talent), puisqu'elle est choisie pour intégrer le très prestigieux établissement.

Attention, ce geste a été réalisé par une professionnelle, n'essayez surtout pas de le reproduire chez vous (au risque d'avoir les ischio-jambiers et les orteils qui sifflent méchamment). image: instagram

Le début d'un véritable rêve éveillé. «Je l'ai depuis que je suis toute petite, après avoir regardé un reportage à la TV. Je disais: "C'est là que je veux aller!"», s'émeut Ludmilla Mainolfi. Mais ce rêve se transforme très vite en cauchemar. Et ça n'a rien à voir avec la danse ni les cours. Non, la jeune Biennoise traîne un terrible spleen dans ses ballerines. A 12 ans, elle est totalement déracinée, isolée à plus de 500 km de la maison. Elle a tout quitté – famille, maison, école, amis et sa prof de danse adorée – pour venir vivre en internat cinq jours sur sept et passer tous les week-ends dans une famille d'accueil en France.

On est alors en décembre 2021, seulement trois mois après son arrivée à Paris, et Ludmilla Mainolfi veut tout arrêter. Prendre ses cliques, ses claques et ses cloques, et rentrer chez elle. «Je n'arrêtais pas de pleurer. Je devais danser, mais je ne savais pas comment faire pour que mes larmes ne coulent plus», raconte la pépite, avec un sourire qui prouve tout le recul et la maturité qu'elle a acquis depuis.

«Quand elle m'a appelée au téléphone pour me dire: "Je vais revenir danser chez toi", j'ai répondu: "Pardon?!"» Céline Chavanne-Schumacher est sous le choc. Elle sait à quel point sa protégée désirait rejoindre l'Ecole de l'Opéra national de Paris.

Ni une, ni deux, la prof monte dans le premier TGV direction la Ville Lumière pour éclaircir la situation. Remettre les pointes sur les i. Pendant trois jours, elle sort Ludmilla de son environnement, la fait venir à son hôtel pour changer d'air et, surtout, discute longuement avec. Elles en arrivent à cette conclusion: la jeune danseuse doit rentrer à Bienne tous les week-ends, histoire de retrouver ses proches, ses repères et ainsi sa joie de vivre.

Ludmilla Mainolfi dans ses œuvres 📺 Vidéo: instagram

«Tout a été différent dès ce moment», se souvient, regard pétillant et émotion dans la voix, la pensionnaire de l'Ecole de l'Opéra national de Paris. Aussi, un changement de chambre, avec de nouvelles colocs qui deviennent ses premières copines sur place, lui remonte le moral. Symboliquement, elle décide de ne plus décorer ses murs parisiens, pour se rappeler que sa «vraie» maison est à Bienne.

Souffrir et être belle

Depuis, Ludmilla Mainolfi est on ne peut plus à l'aise dans ses ballerines. Et ce même en martyrisant ses pieds au quotidien (elle danse environ trois heures tous les après-midis, alors que les matins sont consacrés aux branches scolaires traditionnelles).

Mais elle est consentante. Elle sait parfaitement que c'est un sacrifice indispensable pour performer dans cet univers d'excellence, où il y a peu d'appelés et encore moins d'élus. D'où des ados sont virés non pas à cause d'un mauvais comportement, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau. Pour y survivre, il faut du talent, bien sûr, mais surtout être un ou une dur(e) à cuire. Tant physiquement que mentalement.

La danse classique est d'autant plus impitoyable qu'il faut souffrir ET être belle. Sur scène ou devant un jury, impossible de se rouler par terre comme les footballeurs ni même grimacer dès qu'on ressent une douleur à l'orteil. Elégance oblige. «Parfois, quand j'ai mal à un pied pendant les exercices, je fais exprès de l'écraser encore plus pour l'anesthésier et ne plus ressentir de douleur. C'est seulement quand la prof est partie, l'exercice fini, que je m'écroule au sol et pleure de douleur», confie Ludmilla Mainolfi.

Ça doit piquer sous la douche... image: dr

Mais elle insiste sur un point très important: malgré ce niveau d'exigence hors norme et les contraintes pour le corps, elle n'a jamais été maltraitée à l'Ecole de l'Opéra national de Paris. Ni physiquement, ni psychologiquement. A écouter la jeune Romande et Céline Chavanne-Schumacher, le ballet a rangé au placard ses mauvaises habitudes.

La co-directrice du Centre De Danse Classique Contemporain de Bienne a été témoin de plusieurs dérives quand elle était elle-même au sommet de la discipline (elle a notamment dansé à Munich). «A mon époque, des danseuses subissaient des insultes sur leur personne de la part des encadrants, du genre "T'es nulle!" ou "Grosse vache!"». Ce n'est pas tout:

«Beaucoup de danseuses se faisaient vomir à cause de leur obsession du poids. Dans le milieu, tout le monde le savait, mais personne ne faisait rien contre.» Céline Chavanne-Schumacher

Céline Chavanne-Schumacher assure que les temps ont changé. Elle en profite pour féliciter l'école de Paris, où elle observe «beaucoup de bienveillance» envers Ludmilla et les autres élèves. Mais la prof ne veut pas faire dans l'angélisme. «C'est normal de se mettre dans le rouge quand on vise un tel niveau d'exigence».

Amour de la scène et école de vie

Reste cette question: pourquoi s'infliger autant de contraintes quand on est une ado de 16 ans? La réponse fuse de la bouche de Ludmilla Mainolfi:

«Le plaisir d'être sur scène. L'adrénaline qu'elle procure. Les artistes, on vit pour ça»

La jeune Romande y voit aussi des avantages une fois le tutu rangé.

«Je n’envie pas la liberté de certaines de mes copines à Bienne, qui passent leur temps à ne rien faire. Etre cadrée, ça me permet de vivre, d’avoir des objectifs. Ma formation à Paris est aussi une vraie école de vie: elle m'a appris à bien me comporter et à me débrouiller.»

Et puis, très pragmatiquement, grâce à ces années à l'Ecole de danse de l'Opéra national de Paris, elle obtiendra son bac et s'est d'ores et déjà constituée un joli CV. Et ce peu importe qu'elle décroche ou non un contrat avec le ballet parisien l'été prochain. D'ailleurs, si la Biennoise n'y parvient pas, elle aura le choix entre redoubler cette dernière année pour avoir une autre chance en 2027 ou essayer de rejoindre une compagnie ailleurs.

Mais Ludmilla Mainolfi ne veut surtout pas penser à ces alternatives. Elle a un seul objectif, et rien ne changera jusqu'à l'année prochaine: danser comme professionnelle à l'Opéra national de Paris. Et là, peut-être qu'elle redécorera enfin les murs de son domicile parisien.