Descente de Beaver Creek annulée ++ Genazzi et le LHC frustrés

La Suisse affronte la Serbie à 20h ce vendredi. Yann Sommer et Nico Elvedi, déclarés forfaits, seront absents. Vivez les temps forts de la rencontre ici.

Embolo et la Suisse affrontent la Serbie pour une place en 8e de finale de la Coupe du monde.

Qatar: la FIFA a vendu 2,95 millions de billets et espère empocher 7 milliards

Le cryptocrash dictera-t-il un effondrement du sport business?

FTX a fait faillite et des milliards se sont envolés. Mais les tourments récents de la plateforme de cryptomonnaies frappent le sport de plein fouet, surtout aux Etats-Unis. Analyse.

La cryptomonnaie n'est pas une science exacte, elle est volatile et peut monter très haut, comme descendre très bas. En ce moment et ce depuis le 4 novembre, les investisseurs sont bien empruntés et voient leurs investissements s'envoler dans les limbes virtuels.