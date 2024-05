Cette star s'est métamorphosée et doit pousser la Nati au Mondial

«Je ne veux pas me cacher»: cette star du sport suisse assume sa bisexualité

Entre le Tour d'Italie et la Suisse, c'est «Je t'aime moi non plus»

La course d'orientation a quitté les forêts pour investir les villes

Plus de «Sport»

Patrick Fischer et ses hommes peuvent devenir champions du monde ce dimanche.

Patrick Fischer et ses hommes peuvent devenir champions du monde ce dimanche. Keystone

Migros licencie des femmes enceintes et se justifie

Les plus lus

Ce grand club de rugby a un rituel particulier avant ses matchs européens

Le Stade Toulousain a pris l'habitude de faire venir une personnalité extérieure au vestiaire pour mettre toutes les chances de son côté.

Le Stade Toulousain dispute le match européen le plus important de sa saison contre le Leinster, ce samedi en finale de la Coupe des champions (dès 15h45 au Tottenham Hotspur Stadium). Et pour que sa belle série de victoires dans la compétition se poursuive, il a décidé de ne rien changer à ses habitudes: comme avant chaque match du plus prestigieux tournoi continental, il a sollicité l'aide d'un arbitre.