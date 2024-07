Il achète un tapis, fait «deux trous au cutter» et se jette dans le vide

Les triathlètes préparent leur estomac à «nager dans la merde»

Pour affronter des eaux inhospitalières et potentiellement contaminées de la Seine, à chacun sa méthode. Des plus conventionnelles aux plus... déroutantes, voici les stratégies des triathlètes pour éviter de se retrouver au lit avec une gastro paralysante.

De nombreux triathlètes vous le diront. Malgré tout le battage médiatique autour de la Seine, ce ne sont pas forcément les eaux les plus dégueulasses dans lesquelles ils ont dû tremper l'orteil. Comme le confiait déjà la médaillée de bronze suisse olympique Magali Di Marco à watson l'an dernier, «il y a plein d'endroits suspects dans lesquels on a plongé sans que les organisateurs ne procèdent à la moindre analyse. On a nagé dans des ports, des zones industrielles, des grandes villes».