Shaqiri et Xhaka ont battu Chapuisat: tous les sélectionnés suisses 🇨🇭

En disputant les quatre rencontres de la Ligue des Nations, Xherdan Shaqiri (106 matchs) et Granit Xhaka (104) sont passés devant Stéphane Chapuisat (103) au nombre de sélections. Voici la liste des 831 internationaux à avoir revêtu le maillot de la Nati au moins une fois.

Après chaque rassemblement de notre équipe nationale, watson publie la liste exhaustive et mise à jour de tous les footballeurs sélectionnés avec la Suisse. La voici donc au terme des quatre matchs de Ligue des nations, disputés entre le 2 et le 12 juin contre la République tchèque, le Portugal (deux fois) et l'Espagne.

2 Comme le nombre de joueurs qui font leur entrée dans la liste. Il s'agit de Mattia Bottani et Leonidas Stergiou. Ils sont désormais 831 à avoir porté le maillot de l'équipe de Suisse au cours de sa longue et riche histoire.

Nous avons ajouté une flèche (⬆️) aux joueurs qui, depuis la dernière fois, ont progressé au classement, dont la première place est toujours détenue par le Zurichois Heinz Hermann. Nous avons également teinté de gras les Romands qui comptent au moins 20 sélections.

Enfin, si le nom des footballeurs apparaît avant leur prénom dans la liste ci-dessous, c'est parce que l'ASF enregistre ainsi ses internationaux. Nous avons tenu à conserver la formulation officielle.

Les centenaires

Hermann Heinz (118 sélections)

Geiger Alain (112)

Lichtsteiner Stephan (108)

⬆️ Shaqiri Xherdan (106)

⬆️ Xhaka Granit (104)

Chapuisat Stéphane (103)



Le capitaine avait fait son entrée dans le cercle des centenaires, mardi 29 mars en amical contre le Kosovo. Image: EPA KEYSTONE

99-80 sélections

⬆️ Rodriguez Ricardo (98)

Vogel Johann (94)

Inler Gökhan (89)

Yakin Hakan (87)

⬆️ Seferovic Haris (86)

Frei Alexander (84)

Behrami Valon (83)

Müller Patrick (81)

Minelli Severino (80)

Egli André (80)



79-60 sélections

Sforza Ciriaco (79)

Mehmedi Admir (76)

Djourou Johann (76)

Wicky Raphael (75)

Barnetta Tranquillo (75)

⬆️ Sommer Yann (74)

Henchoz Stéphane (72)

Bickel Alfred (72)

⬆️ Schär Fabian (71)

Wehrli Roger (70)

Dzemaili Blerim (69)

Abegglen Max (68)

Fernandes Gelson (67)

Burgener Erich (65)

Erich Burgener, le 24 mai 1977 face à la Tchécoslovaquie.

Botteron René (65)

Hottiger Marc (64)

Kuhn Jakob (64)

Sutter Alain (62)

Türkyilmaz Kubilay (62)

Sutter Beat (62)

Magnin Ludovic (62)

Benaglio Diego (61)

Derdiyok Eren (60)

59-40 sélections

Ramseyer Rudolf (59)

Pascolo Marco (58)

Koller Marcel (58)

Senderos Philippe (57)

Ohrel Christophe (56)

Antenen Charles Kiki (56)

⬆️ Embolo Breel Donald (56)

Bregy Georges (55)

Amado Lauro (54)

Barberis Umberto (54)

Fatton Jacky (53)

Herr Dominique (52)

Abegglen André (52)

Bickel Thomas (52)



Zuberbühler Pascal (51)

⬆️ Zuber Steven (51)

Cabanas Ricardo (51)

Von Bergen Steve (50)

Sulser Claudio (50)

Yakin Murat (49)

Elsener Rudolf (49)

Ballaman Robert (49)

Knup Adrian (48)

Bocquet Roger (48)

Spycher Christoph (47)

Odermatt Karl (47)

⬆️ Freuler Remo (46)

Bonvin Christophe (46)

Christophe Bonvin, lors de l'Euro 1996 contre l'Ecosse.

Grichting Stéphane (45)

Schneiter Heinz (44)

Lüdi Heinz (43)

Eggimann Oliver (43)

Meier Eugen (42)

Quentin Yvan (41)

Huggel Benjamin (41)

Kernen Willy (41)

Grobéty André (41)

Künzli Fritz (41)

⬆️ Gavranovic Mario (41)

⬆️ Akanji Manuel (41)

Bizzini Lucio (41)

Zakaria Denis Lemi (40)

Vonlanthen Johan (40)

Tacchella Ely (40)

Fournier Sébastien (40)



39-30 sélections

Aeby Georges (39)

Weiler Max (38)

Müller Kurt (38)

⬆️ Elvedi Nico (38)

Springer Hermann (37)

Streller Marco (37)

Sesa David (36)

Stocker Valentin (36)

Jeandupeux Daniel (36)

Haas Bernt (36)

Brigger Jean Paul (36)

Brunner Martin (36)

Ziegler Reto (35)

Séchéhaye Frank (35)

In Albon Charles (35)

Gygax Daniel (35)

Drmic Josip (35)

Celestini Fabio (35)

Vernati Sirio (34)

Ponte Raimondo (34)

Hügi Josef (34)

Nkufo Blaise (34)

Blaise Nkufo dans les bras d'Ottmar Hitzfeld, à l'occasion d'un match de qualification au Mondial 2010 face à Israël.

Elsener Karl (34)

Chapuisat Pierre-Albert (34)

Fässler Paul (33)

Quentin René (32)

Schällibaum Marco (32)

Weber Martin (32)

Lehmann August (32)

Degen Philipp (32)

Grassi Marco (31)

Lang Michael (31)

⬆️ Widmer Silvan (31)

⬆️ Sow Djibril (30)

Comisetti Alexandre (30)

29-20 sélections

Steffen Willy (29)

Neury André (29)

Schmiedlin Paul (28)

Hasler René (28)

Zwicker Hans-Peter (27)

Ramseier Peter (27)

Vonlanthen Roger (27)

Jaeck Alfred (27)

Allemann Anton (27)

Ballabio Erwin (27)

Walaschek Genia (26)

Pfister Hans-Jörg (26)

Weiler Walter (26)

Maissen Erni (26)

Engel Karl (26)

Blättler Rolf (26)

Dürr Richard (26)

Richard Dürr dans les années 60.

Piffaretti Blaise (25)

Stiel Jörg (25)

⬆️ Steffen Renato (25)

Weber Hans (24)

⬆️ Vargas Ruben (24)

Gyger Rudolf (24)

Lonfat Johann (24)

Favre Lucien (24)

Zappa Gianpietro (23)

Vega Ramon (23)

Pollitz Aron (23)

Cantaluppi Mario (23)

Pulver Hans (22)

Riva Ferdinando (22)

Schepull Peter (22)

Fernandes Ribeiro Edimilson (22)

Bader René (22)

Braschler Manfred (22)

Friedländer Hans-Peter (22)

⬆️ Frei Fabian (22)

⬆️ Mbabu Melingo Kevin (22)

Prosperi Mario (21)

Stelzer Adolf (21)

Parlier Eugene (21)

Jäggi Willy (21)

Moubandje Jacques François (21)

Lörtscher Ernst (21)

Berbig Roger (21)

Vuilleumier Georges (20)

Trinchero Serge (20)

Zwyssig Marco (20)

Imhof Otto (20)

Guyot Gilbert (20)

Balmer Walter (20)

Brechbühl Köbi (20)

Aebi Paul (20)



19-10 sélections

Les Romands ayant moins de 20 sélections ne figurent plus en gras dans la liste.

Von Känel Willy (19)

Rothenbühler Régis (19)

Tamini Jean (19)

Zuffi Dario (19)

Oberhauser August (19)

Marini Stefan (19)

Ehrenbolger Karl (19)

Decastel Michel (19)

Passello Raymond (18)

Rey Alexandre (18)

Margairaz Xavier (18)

Xavier Margairaz et Michael Ballack lors d'un amical à Düsseldorf en 2007. Image: AP

Jeanneret Sébastien (18)

Bizzozero Renato (18)

Collet Pierre (18)

Casali Charles (18)

Stierli Pirmin (17)

Maillard René (17)

Huber Willy (17)

Klose Timm (17)

Pasche Charles (17)

Kielholz Leopold (17)

Gilardoni Gabriele (17)

Bühlmann Patrick (17)

Degen David (17)

Pottier Philippe (16)

Perroud Georges (16)

Schnyder Marc (16)

Hosp Robert (16)

Huber Stefan (16)

Fuhrer Hansruedi (16)

Berner Bruno (16)

Chassot Frédéric (16)

Frederic Chassot, le 10 octobre 1998 à Udine face à l'Italie.

Demarmels Otto (16)

Risi Peter (15)

Subiat Nestor (15)

Sturzenegger Paul (15)

Monnard Numa (15)

Pache Robert (15)

Lombardo Massimo (15)

Lusenti Gerhard (15)

Eschmann Norbert (15)

Baumann Herbert (15)

Fassnacht Christian (15)

Scheiwiler Alfred (14)

Wolf Stefan (14)

Tschirren Gaston (14)

Stuber Georges (14)

Schwegler Pirmin (14)

Perret Philippe (14)

Gottenkieny Gustav (14)

Lehmann Stephan (14)

Andreoli Franco (14)

Dietrich Walter (14)

Fischbach Pius (14)

Schneebeli Jakob (13)

Schindelholz Jean-Claude (13)

Zellweger Marc (13)

Ryf Claude (13)

Weibel Anton (13)

Wüthrich Rolf (13)

Schmidhauser Hannes (13)

Hodel Marc (13)

Jaccard Fernand (13)

Mazzarelli Giuseppe (13)

Müller Eduard (13)

Kaltenbach Ernst (13)

Guinchard Albert (13)

Bäni Heinz (13)

Frosio Ivo (13)

Di Jorio Francesco (13)

Benito Souto Loris (13)

Mauro Lustrinelli lors du tristement célèbre Suisse- Luxembourg (1-2), le 10 septembre 2008 à Zurich. Image: KEYSTONE

Stierli Xaver (12)

Spiller Adolfo (12)

Hermann Herbert (12)

Michaud Bruno (12)

Lustrinelli Mauro (12)

Kasami Pajtim (12)

Gobet Louis (12)

Kunz Adrian (12)

Matthey Christian (12)

Kunz Marcel (12)

Corrodi Eugenio (12)

Wölfli Marco (11)

Sylvestre Patrick (11)

Wyss Paul (11)

Walker Philipp (11)

Poretti Aldo (11)

Rickenbach Franz (11)

Reymond Adolphe (11)

Pernumian Antonio (11)

Wyss Thomas (11)

Quinche Roger (11)

Weiss Ernest (11)

Schild Hanspeter (11)

Meier Bigi (11)

Frigerio Alessandro (11)

De Lavallaz Paul (11)

Fehlmann Otto (11)

Andermatt Martin (11)

Ajeti Albian (11)

Albian Ajeti passe la défense danoise en force lors d'un match de qualification à l'Euro 2020 au Parc Saint-Jacques.

Schlegel Gustav (10)

Stohler Jörg (10)

Walker Marco (10)

Vonlanden Marcel (10)

Tanner Markus (10)

Leimgruber Werner (10)

Neukom Wilhelm (10)

Lanz Bernard (10)

Mauron Marcel (10)

Dutoit Gilbert (10)

⬆️ Aebischer Michel (10)

Cina Dominique (10)

Eggimann Mario (10)

Brand Max (10)

Fink Walter (10)

Boffi Pierangelo (10)

Courtat Joseph (10)

Bigler Heinz (10)

9-5 sélections

Würsten Louis (9)

Rutschmann Ernst (9)

Hufschmid Ernst (9)

Mottiez Patrice (9)

Merkt Oskar (9)

Kramer Edmond (9)

Halter André (9)

Padalino Marco (9)

Koch Harry (9)

Fehlmann Otto (9)

Emeghara Innocent (9)

Bürki Roman (9)

Defago Francis (9)

Fasson Mario (9)

⬆️ Cömert Eray Ervin (9)

Geser August (9)

Andrey Claude (9)

Berger Alfred (9)

Ehrbar Konrad (9)

Spagnoli Jacques (8)

Schneeberger Rudolf (8)

Pasteur Lucien (8)

Valentini Jean-Yves (8)

⬆️ Okafor Noah (8)

Wagner Fritz (8)

Neuenschwander Max (8)

Neumeyer Oskar (8)

Hürzeler Oskar (8)

Hilfiker Andreas (8)

Müller Henry (8)

Osterwalder Albert (8)

De Weck Edmond (8)

Corminboeuf Joël (8)

Bielser Karl (8)

Coltorti Fabio (8)

Chiesa Francesco (8)

Funk Hans (8)

Thurre Léonard (8)



Leonard Thurre avec Mario Cantaluppi en 2003. Image: KEYSTONE

Rietmann Beat (7)

Regamey Charles (7)

⬆️ Lotomba Mvula Jordan (7)

Wenger Peter (7)

Rey Gilbert (7)

Rama Milaim (7)

Morf Fritz (7)

Haag Jean (7)

Neumeyer Paul (7)

Mundschin Walter (7)

Grassi Tullio (7)

Maffiolo Raymond (7)

Itten Cedric (7)

Mägerli Rolf (7)

Citherlet Roland (7)

Costanzo Moreno (7)

Belli André (7)

Fesselet Gilbert (7)

Bailly Edmond (7)

Deck René (7)

Afflerbach Robert (7)

Zeqiri Andi (7)

Andi Zeqiri lors de la venue des Grecs au Parc Saint-Jacques en septembre 2021. Image: KEYSTONE

Pfirter Markus (6)

Rupf Eugen (6)

Studer Jürg (6)

Thüler Pascal (6)

Pastega Aldo (6)

Zaugg Pascal (6)

Kappenberger Rodolfo (6)

Grob Karl (6)

Martenet Jean-Pierre (6)

Müller Sascha (6)

Hasler Robert (6)

Leiber Albert (6)

Guerne Albert (6)

Jucker Fritz (6)

Heldmann Marcel (6)

Henneberg Maurice (6)

Baumgartner Willy (6)

Bunjaku Albert (6)

Bamert Urs (6)

Binder Herbert (6)

Bichsel Jean (6)

Colombo Christian (6)

Bieri Edmund (6)

Desbiolles Michel (6)

Duriaux Edouard (6)

Abdi Almen (6)

Wydler Arthur (5)

Tschuppert Thomas (5)

Romberg Jacques (5)

Perruchoud Marc (5)

Pichler Kurt (5)

Von Wartburg Arthur (5)

Rueda Martin (5)

Wernli Gottfried (5)

Affolter François (5)

Francois Affolter à l'entraînement en 2012 avant un match contre l'Argentine au stade de Suisse.

Tarashaj Shani (5)

Sydler Edouard (5)

Sydler Henri (5)

Peterli Ernst (5)

Wegmann Ueli (5)

Kobelt Theo (5)

Loichot Edmond (5)

Keller Raymond (5)

Märki Otto (5)

Hug Adolphe (5)

Martenet Frédéric (5)

Montandon Francis (5)

Marti Peter (5)

Leuenberger Kurt (5)

Kramer Georges (5)

Henneberg Marcel (5)

Küng Hans (5)

Grimm René (5)

Kunz Charles (5)

Meyer Remo (5)

In Albon Charly (5)

Eich Walter (5)

Fink Ernesto (5)

Beuchat Albert (5)

Cornioley Marcel (5)



Bouvier Charles (5)

Büche Albert (5)

Albicker Christian (5)

Burger Rudolf (5)

Dreyfuss Ivan (5)

Flückiger Ernst (5)

Brizzi Bruno (5)

Galler Max (5)

Brodmann René (5)

Elia Angelo (5)

4-2 sélections

Zambaz Sébastien (4)

Zuffi Luca (4)

Rauch Oskar (4)

Schnorf Albert (4)

Schönenberger Roland (4)

Siegrist Ernst (4)

Vögeli Hans (4)

Tanner Walter (4)

Rösch Peter (4)

Rubli Ernst (4)

Schneider René (4)

Omeragic Becir (4)

Becir Omeragic face au Croate Josip Brekalo le 7 octobre 2020.

Heinrich Max (4)

Ladner André (4)

Meyer Ernst (4)

Karcher Willy (4)

Kämpfer Hans (4)

Katz Marcel (4)

Kempf Johann (4)

Hintermann Albert (4)

Huber Werner (4)

Hertig Charles (4)

Kaiser Paul (4)



Noah Okafor contre les Bulgares en novembre 2021. Image: KEYSTONE

Mvogo Yvon Landry (4)

Grünig Kurt (4)

Nef Alain (4)

Gottardi Vittore (4)

Mathis Roger (4)

Lüthi Robert (4)

Fischer Urs (4)

Gämperle Harald (4)

Cérésole Robert (4)

Diebold Eugen (4)

De Napoli Patrick (4)

Bösch Engelbert (4)

Flückiger Marcel (4)

Cina Dominique (4)

Bertschi Heinz (4)

Bossi Josef (4)

Borer Fabrice (4)

Armbruster Kurt (4)

Ciseri Vincenzo (4)

⬆️ Omlin Jonas (4)

Bosson André (4)

Ben Khalifa Nassim (4)

Gerber Andres (4)

Friedrich Kurt (4)

Barlie Jacques (4)

Baumeister Willy (4)

Daina André (4)

Garcia Ulisses Alexandre (4)

⬆️ Kobel Gregor (3)

Rossel Roland (3)

Wittwer Jürg (3)

Richard Louis (3)

Renand Marcel (3)

von Arx Heinrich (3)

Schneiter Walter (3)

Regazzoni Alberto (3)

Rota Dario (3)

Robustelli Fausto (3)

Widmer Georg (3)

Schnyder Anton (3)

Wyss Paul (3)

Smiljanic Boris (3)

Rubli Alfred (3)

Poretti Mario (3)

Rochat Jean-Pierre (3)

Weber Alfonso (3)

Schley Werner (3)



Jonas Omlin en amical devant la Finlande, le 31 mars 2021. Image: KEYSTONE

Wyss Charles (3)

Syrvet André (3)

Inäbnit Charles (3)

Jaquet Christophe (3)

Küttel Josef (3)

Heer Max (3)

Hasler Emil (3)

Liniger Hans (3)

Nyffeler Hans (3)

Jaccard Laurent (3)

Imhof Walter (3)

Lustenberger Fabian (3)

Meyer Karl (3)

Keller Stephan (3)

Müller Henri (3)

Grüneisen Fritz (3)

Glaser Emile (3)

Hertig Philippe (3)

Oberer Traugott (3)

Kihm Oskar (3)

Matzinger Albert (3)

Mégroz Alfred (3)

Laube Alex (3)

Birrer Urs (3)

Fernandez Walter (3)

Charpillod Arnold (3)

Ducommun Roland (3)

Abegglen Jean (3)

Brenna Vincenzo (3)

Casali Louis (3)

Conz Jean Marie (3)

Dubouchet John (3)

Fontana Ugo (3)

Berset Marc (3)

Aeby Jean-Michel (3)

Esposito Antonio (3)

Schmid Albert (2)

Schönbächler Marco (2)

Marco Schönbächler remplace Haris Seferovic en 2014 lors d'une rencontre face à la Lituanie. Image: KEYSTONE

Probst Albert (2)

Thüler Silvan (2)

Winkler Harry (2)

Schaub Paul (2)

Sutter René (2)

Stalder Erwin (2)

Signorelli Flavio (2)

Stauss Raoul (2)

Séchehaye Frank (2)

Vuithier Edgar (2)

Wiss Alain (2)

Rezzonico Battista (2)

Preiss Thomas (2)

Waldis Kaspar (2)

Sutter Scott (2)

Walter Ernst (2)

Sydler Christian (2)

Walter Jakob (2)

Zurbuchen Urs (2)

Waser Gottfried (2)

Zurmühle Renato (2)

Kundert Roger (2)

Ochsner Josef (2)

Neuweiler Albert (2)

Koblet Karl (2)

Lang Georges (2)

Marti Paul (2)

Hagen Hans (2)

Luisier Fernand (2)

Loichat Jean-Paul (2)

Maurer Jean-Jacques (2)

Leuner Eugen (2)

Müller Walter (2)

Hochstrasser Erwin (2)

Lubamba Badile (2)

Morand Raymond (2)

Küttel Josef (2)

Morganella Michel (2)

Maspoli Luigi (2)

Muff André (2)

Günthardt Pic (2)

Müller Donato (2)

Maurer Ernst (2)

Märki Charles (2)

Mayer Auguste (2)

Guggisberg Ulrich (2)

Heine Gustave (2)

Glasson Henri (2)

Hitz Marwin (2)

Ballaman Roger (2)

Arn Rudolf (2)

Dessibourg Alfred (2)

Bark Gustav (2)

Fornara Luigi (2)

Ansermet Felix (2)

Bollinger Fritz (2)

Coutaz Gérald (2)

Adamina Victor (2)

Bürgin Hans (2)

Boggia Aldo (2)

Bionda Renzo (2)

Buchoux Roger (2)

Bürgin Jacques (2)

Bardel Raymond (2)

Eichmann Leo (2)

Bédouret Felix (2)

Bollinger Gottfried (2)

Bernaschina Marco (2)

Flubacher Adolf (2)

Cavalli Sisto (2)

Barrière René (2)

Beyeler Hans (2)

Baierle Jean-Paul (2)

Bianchi Silvano (2)

Diem Hans (2)

Facchinetti André (2)

Aubin Pierre (2)

Amiet Alfred (2)

Dietlin Xavier (2)

1 sélection

⬆️ Bottani Mattia (1)

Rey François (1)

Studer Robert (1)

Stehrenberger Paul (1)

Schmid Max (1)

Steinmann Jean (1)

Traber Peter (1)

Tschirren Gaston (1)

Wüthrich Hans (1)

Ramseier Hans Peter (1)

Stäuble Gottfried (1)

Schär Theo (1)

Ruffle Hans (1)

Rüegg Kurt (1)

Zesiger Cédric (1)



Cédric Zesiger en action face à la Grèce, le 1er septembre 2021. Image: KEYSTONE

Pégaitaz Gabriel (1)

Walker Leon (1)

Winterhofen Georges (1)

Sandoz Henri (1)

Schmid Albert (1)

Stettler Kurt (1)

Surdez Maxime (1)

Reich Jacques (1)

Staub Julius (1)

Uster Alfred (1)

Zahnder Werner (1)

Wartmann Adolf (1)

Zappella Pierre-André (1)

Scheller Kurt (1)

Sidler Fritz (1)

Stettler Kurt (1)

Tamini Jean Maurice (1)

Raboud René (1)

Rüesch Anton (1)

Sauthier Michel (1)

Winter Adrian (1)

Schori Werner (1)

Vetsch Uli (1)

Rieder Beat (1)

Vitkieviez Matias (1)

Matias Vitkieviez lors d'un rassemblement avec la Suisse en 2012.

Stocker Hanspeter (1)

Sulger Arnold (1)

Weilenmann Karl (1)

Rauch Oscar (1)

Pfeiffer Siegfried (1)

Seiler Walter (1)

⬆️ Stergiou Leonidas (1)

Weiler René (1)

Stalder Hans (1)

Zürcher Josef (1)

Rochat Alain (1)

Zwahlen Thomas (1)

Schneider ? (1)

Thalmann Ernst (1)

Sydler Heenri (1)

Soldini Felice (1)

Rösch Petef (1)

Rappold Eduard (1)

Zappia Aldo (1)

Wernli Gustav (1)

Zehnder Werner (1)

Wespe Peter (1)

Siegenthaler Hans (1)

Sauvin René (1)

Pellarin Edouard (1)

Stucky Robert (1)

Rossini Jonathan (1)

Reutlinger Hans (1)

Ruefli Vincent (1)

Vincent Rüfli a fêté sa seule sélection au stade Josy Barthel du Luxembourg le 15 novembre 2011.

Wille André (1)

Rey Kurt (1)

Winiger Christian (1)

Schreyer Georges (1)

Sohm Simon (1)

Stoll Albert (1)

Imeri Kastriot (1)

Weiss Ernst (1)

Strauss Eugène (1)

Stelzer Adolf I (1)

Obrhauser August (1)

Navarro Joseph (1)

Grunauer Walter (1)

Losio Germinal (1)

Halter Albert (1)

Kehl Fritz (1)

Heuri Walter (1)

Maurer Kurt (1)

Müller Walter (1)

Hasler Daniel (1)

Künzi Fritz (1)

Mauron Yves (1)

Häberli Thomas (1)

Gyurkowicz Karl (1)

Lorenz Marco (1)

Hifschmid Ernst (1)

Hug Daniel (1)

Kuhn Karl (1)

Glur Maurice (1)

Mundwiler André (1)

Jakupovic Eldin (1)

Haas Robert (1)

Lehmann Walter (1)

Ibach August (1)

Hügi Hans (1)

Nicollin Marcel (1)

Lupi Giovanni (1)

Held Jean (1)

Meier Walter (1)

Kimm Oskar (1)

Mengotti Adolf (1)

Matter Alex (1)

Kehrli Hermann (1)

Häuptli Otto (1)

Kohler Gottfried (1)

Leoni Johnny (1)

Johnny Leoni lors d'un rassemblement à Freienbach en 2011. Image: KEYSTONE

Lei Ravello Robert (1)

Litscher Max (1)

Meyer Karl (1)

Mangold Karl (1)

Keller R. (1)

Maradan Jean-Pierre (1)

Greiner Hans (1)

Jörg Karl (1)

Minder Ernst (1)

Hasler René (1)

Kramer August (1)

Isenegger Roger (1)

Moll Eric (1)

Juillerat André (1)

Molles Ernest (1)

Neury Andre (1)

Hohl Willy (1)

Nicole Henri (1)

Haberstock Anton (1)

Huber Werrner (1)

Mader Alfred (1)

Hajrovic Izet (1)

Hadergjonaj Florent (1)

Jäck Alfred (1)

Marti Peter (1)

Mory Eric (1)

Kratz Hermann (1)

Hamel René (1)

Honegger Heinrich (1)

Ortelli Arnoldo (1)

Heidig Hugo (1)

Hug Daniel (1)

Oberlin Dimitri (1)

Dimitri Oberlin en amical contre la Grèce, le 23 mars 2018.

Magnin Joël (1)

Parietti Marcel (1)

Küenzi Fritz (1)

Kalt Ernst (1)

Gross Christian (1)

Jeitziner Martin (1)

Meier Peter (1)

Gertschen Reto (1)

Chabanel Georges (1)

Franckenfeldt Erich (1)

Brenna Francesco (1)

Bollmann Rolf (1)

Allemann Willy (1)

Forestier Jean (1)

Amez-Droz Fredi (1)

Frenzen Adolf (1)

Berardi Gaetano (1)

Frischknecht Fritz (1)

Ernst Bruno (1)

Garonne Edouard (1)

Burki Sandro (1)

Gilli Christoph (1)

Coduri Adriano (1)

Fornara Mario (1)

Ewadinger Albert (1)

Andres Erich (1)

Aeby Robert (1)

Frey Werner (1)

Facchinetti Jean (1)

Eggmann Hans (1)

Burri Hans Peter (1)

Baumgartner Konrad (1)

Busenhart Hermann (1)

Adam Law (1)

Borel André (1)

Beerli Walter (1)

Balet Alain (1)

Gigon Didier (1)

Fauguel Max (1)

Lacroix Léo (1)

Léo Lacroix entoure Denis Zakaria et Fabian Schär face au Qatar en 2018. Image: KEYSTONE

Bernasconi Bruno (1)

Billetter Leo (1)

Brändli Otto (1)

Beiner Georges (1)

Dütschler Eugen (1)

Antenen Charles (1)

Frankenfeldt Erich (1)

Feller Ferdinand (1)

Eggimann Hans (1)

Feralli Armand (1)

Bizzozero Renato (1)

Ferati Beg (1)

Frick Ernst (1)

Bianchini Livio (1)

Eggler Karl (1)

Douglas Philippe (1)

Frigerio Roberto (1)

Dreyer Ernst (1)

Artigue Georges (1)

Feuz Roger (1)

Funk ? (1)

Dreyfuss Ivan (1)

Ehrismann Hermann (1)

Comte Charles (1)

Eichenberger Walter (1)

Contini Giorgio (1)

Baltensberger Max (1)

Fischer Robert (1)

Breitenstein Karl (1)

Baur Fritz (1)

Chiumiento David (1)

Bovy Edouard (1)

Billetter Karl (1)

Ducret Jacques (1)

Bernet Charles (1)

Barmettler Heinz (1)