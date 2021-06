Sport

Euro 2020: la Suisse est lente mais dangereuse



Euro 2020: la Suisse est lente mais dangereuse

L'équipe de Suisse commence son Euro 2020 à 15 h dans la ville de Bakou. Nous vous tenons au courant de tout.

A la mi-temps, le score est toujours de 0-0. La Suisse a la possession du ballon (73%), elle utilise bien la largeur du terrain, mais elle bute sur un bloc compact.

Son problème? Sa lenteur. Vladimir Petkovic crie «schneller» (plus vite) et gesticule pour faire accélérer la manoeuvre. A l'inverse, il s'essuie le front à chaque fois que les attaquants gallois filent au but. La vitesse de Bale et de James pose des problèmes à la défense helvétique.

Il n'en reste pas moins que la Suisse s'est créée les meilleures occasions sur une talonnade de Schär et deux tirs de Seferovic.

On goguenarde déjà sur Twitter Qui va rater le plus d’occasion entre Seferovic et Werner cet euro? #EURO2020 #WALSUI pic.twitter.com/rWHDBPSwGA — Maxinho (@Maxinho007) June 12, 2021

Schär frise le code

Schär n'est pas passé loin de l'expulsion après une faute de quasi dernier recours sur James, qui avait un demi orteil dans la surface de réparation et partait seul au but. Le carton jaune tire sur l'orange, comme dit l'expression consacrée.

Les gardiens se chauffent

Sommer réalise une parade spectaculaire: le tir de Moore est dévié juste sous la latte. Quelques minutes plus tard, Ward lui répond sur une très belle talonnade de Fabian Schär.

La «madjer» de Fabian Schaër

Globalement, la Nati évolue sur un faux rythme. Elle se fait moins menaçante que les Gallois, dont le jeu de tête et le style direct, très vertical, amènent du danger à chaque offensive.

Les deux équipes se toisent

Déjà deux bons centres pour le Pays de Galles, qui semble guetter des opportunités de contre avec ses deux flèches en attaque (Bâle et James). La Suisse pose son jeu mais sans une grande prise de risque pour l'instant.

Mbabu préféré à Widmer

Kevin Mbabu a remporté le «match» qui l'opposait à Silvan Widmer: le Genevois occupera le flanc droit de la défense helvétique. Vladimir Petkovic a accordé une prime au sortant dans la mesure où Kevin Mbabu tient ce rôle depuis l'automne 2018.

Pour le reste, il n'y a aucune surprise. L'équipe s'articulera bien en 3-4-1-2 avec Ricardo Rodriguez sur le flanc gauche et Breel Embolo en pointe aux côtés de Haris Seferovic. Les trois joueurs qui ne figurent pas sur la feuille de match sont Jordan Lotomba, Becir Omaregic et Edimilson Fernandes.

La compo de la Suisse

La compo du Pays de Galles