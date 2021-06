Sport

Euro 2020

Euro 2020: un petit troisième pour la déroute



Image: AP EPA Pool

Euro 2020: un petit troisième pour la déroute

Pour son deuxième match du tournoi, la Nati se rend à Rome où l'attend une Italie en pleine renaissance. Début à 21 heures. Infos, récits et interviews sur cette page jusqu'à minuit.

Et de trois

Sans pression ni la moindre contrariété, Immobile marque des vingt mètres, tranquille. 3-0.

L'Italie calme le jeu

Première occasion pour la Suisse avec Shaqiri, seul à gauche du but italien. La Squadra passe sur pilote automatique, avec une maîtrise des rythmes et des mouvements tactiques que personne ne viendra lui apprendre...

Et de deux!

Locatelli inscrit le 2-0. Tout aussi limpide que le premier: encore une récupération haute, encore une passe de Berardi, encore une transition rapide vers Locatelli qui, à l'entrée des seize mètres, envoie une frappe du gauche, sèche et ras-de-terre, pour marquer (encore) facilement et sans résistance (encore et encore).

Entrée fracassante

Vladimir Petkovic s'énerve et sort Seferovic, inexistant (lui aussi). Gavranovic est censé amené son dynamise, ses appels dans la profondeur. Encore faudra-t-il lui donner des ballons.

Trois minutes plus tard, Gavranovic fête son entrée en jeu par un coup sur Bonucci. Carton jaune.

La Suisse s'en sort bien

1-0 à la pause et plusieurs problèmes à résoudre en quinze minutes. Comment mieux ressortir le ballon depuis l'arrière, traverser le premier rideau italien, sans recourir à des relances suicidaires? Comment peser davantage sur la défense? Que faire avec de Shaqiri? Comment exister un peu?

L'Italie fait mal avec ses transitions à la récupération du ballon, où elle privilégie un jeu vertical et rapide. Sa supériorité saute aux yeux les plus aveuglés.

Les stats de la première mi-temps

1-0 pour l'Italie

La Squadra Azzurra impose une domination étouffante qu'elle concrétise très naturellement: Berardi déborde Rodriguez puis décale Locatelli qui, seul, n'a plus qu'à propulser la balle dans les buts.

Le but en image La transversale pied gauche ( de Locatelli il me semble ) en reprise de volée c’est EXCEPTIONNEL, ensuite le travail de Berardi pour trouver ce même Locatelli c’est BEAU !! #ITASWI pic.twitter.com/CTV23aoL2p — VISCAFOOTBALL (@ViscaElFootball) June 16, 2021

Chiellini marque puis sort!

Corner et cafouillage dans les seize mètres suisses. Chiellini, 36 ans, surgit plus vite que tout le monde et croit concrétiser une forte domination italienne (18e). La VAR corrige: la balle avait rebondi sur sa main. Peu importe que ce soit accidentel, le règlement est clair.

Dans la foulée (claquage?), le capitaine italien sort sur blessure. Il est remplacé par Acerbi (AS Rome).

Image: KEYSTONE

L'Italie presse

Fidèle à ses nouvelles habitudes, l'Italie presse haut et tente de partir rapidement à l'attaque, avec des passes verticales. La Suisse peine à s'extraire de ce pressing mais une fois franchi le premier rideau, elle rivalise dans le jeu et réussit même quelques incursions dans les seize mètres italiens

Le match démarre

Coup d'envoi donné par M. Serguey Karasev. Pour se mettre en confiance, rappelons que l'Italie reste sur 28 matches sans défaites (23 victoires, 5 nuls). L'équipe de Mancini n'a plus perdu depuis le 10 septembre 2018 contre le Portugal (1-0).

Selon David Lemos sur la RTS, il y aurait environ 2000 spectateurs suisses et 15 000 italiens. L'ambiance ferait presque oublier le Covid (mais n'arrangera pas le moral des organisateurs de festival...)

Compos et chiffres clés

Vladimir Petkovic a offert aux titulaires de Bakou une chance de rachat. Le «Mister» a reconduit le même onze de départ pour affronter l'Italie. Il a donc maintenu sa confiance à Xherdan Shaqiri et croit le joueur de Liverpool capable d'enchaîner quatre matches en huit jours.

Comme samedi dernier, Edimilson Fernandes, Jordan Lotomba et Becir Omaregic ne figurent pas sur la feuille de match.

La compo de la Suisse

Dans les rangs italiens, Marco Verratti suivra également la rencontre depuis les tribunes. Depuis l’arrivée sur le banc de Roberto Mancini il y a trois ans, la Squadra Azzura évolue en 4-3-3 avec le duo Jorginho – Verratti à la baguette. Le pressing est haut, l’Italie ne se contente plus de défendre devant ses seize mètres.

La compo de l'Italie

La Turquie larguée

Dans le même groupe et en fin de journée, la Turquie a perdu 2-0 face au Pays de Galles, quatre jours après une première défaite 3-0 contre l'Italie. En difficulté en première période, les Turcs ont poussé après la pause mais sans réussir à marquer.

Aaron Ramsey a ouvert le score en première période (42e). Gareth Bale aurait pu doubler la mise mais il a envoyé son penalty au-dessus de la cage. Dans le temps additionnel, Connor Roberts a assuré la victoire des Gallois. Avec zéro point en deux matches et un goal-average de 0-5, la Turquie est quasiment éliminée.

Italie - Suisse en chiffres