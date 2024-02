Lewis Hamilton rejoint Ferrari

Lewis Hamilton avait signé un nouveau contrat de deux ans avec Mercedes pour 2024 et 2025. Mais il avait inclus une clause de départ après une saison qu'il a choisi d'actionner. Il va poursuivre sa carrière avec Ferrari. La scuderia a officialisé la nouvelle quelques minutes après celle du départ de chez Mercedes.

Il a connu ses plus grands succès avec Mercedes, remportant six titres (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Il avait ouvert son palmarès en 2008.

Marco Odermatt pourrait battre son record de points sur une saison

La superstar nidwaldienne écrase le général de la Coupe du monde et skie sur des bases hallucinantes.

Le week-end passé, sur une Kandahar à la neige salée et à la météo printanière, Marco Odermatt doit s'avouer vaincu dans une discipline, le super-G, qu'il écrase cette saison. Mais le lendemain, le voilà furax et joueur, tirant des courbes ultra tendues, souvent à la limite de basculer sur le ski intérieur, pour enfin rafler la mise et à nouveau 100 points.