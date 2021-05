Sport

Fitness

«Les épaules musclées, ça fait trop mec»



Image: Shutterstock

«Les épaules musclées, ça fait trop mec»

Beaucoup de sportives pratiquant le fitness, la natation ou le volley, refusent de travailler le haut du corps pour ne pas perdre en féminité. Témoignages.

Julien Caloz Julien Caloz Suivez-moi Se désabonner

La réouverture des salles de fitness en avril s'inscrit pour beaucoup comme une occasion de retrouver la forme un corps de rêve avant l'été. Une ambition presque obsessionnelle que les professionnels de la branche observent chaque jour: «Les mecs travaillent le haut du corps, les femmes le bas», caricaturent plusieurs gérant(e)s de salle. Les premiers ne voient pas d'intérêt esthétique à dessiner leurs contours de mollets; les secondes craignent de développer une musculature trop marquée aux épaules et aux bras. «Elles ont peur de ressembler à des mecs», résume sans chichis Julie, coach sportive à Lausanne.

La jeune femme est tellement confrontée aux craintes de certaines de ses clientes sur le sujet qu'elle ne les accueille plus sans les rassurer.

«Sans que je lui parle de la moindre inquiétude, Julie m'a dit que même en bossant le haut du corps, je n'allais pas devenir une armoire à glace en deux semaines»

Cette préoccupation n'est pas seulement répandue dans les salles de fitness. Elle s'observe dans d'autres disciplines nécessitant la force des bras, comme la natation ou le volley.

🏊‍♀️ Natation

Le physique des nageuses est-allemandes tourmente encore les esprits. Une pratiquante de 20 ans, anxieuse: «J'ai fait de la natation en cours quand j'étais petite, mais bien heureusement, j'ai arrêté avant de commencer à avoir des épaules et des bras d'hommes. Ce n'est pas joli sur une fille. J'aimerais reprendre les entraînements, mais l'idée de développer du muscle dans le haut du corps me fait hésiter.»

Image: Keystone

🏐 Volleyball

«J'ai toujours eu peur de prendre du muscle aux épaules. Du coup, quand on devait faire des exercices du haut du corps, genre des pompes, je ne donnais pas tout. C'est nul, parce que ce sont des parties que tu dois travailler pour être performante sur le terrain. D'autres filles cachaient systématiquement leurs bras et épaules avec de longues manches. Certaines s'interdisaient de porter des bretelles, et elles n'étaient pourtant ni superficielles, ni mal dans leur peau. C'était un sujet de préoccupation pour beaucoup, une discussion de vestiaire récurrente.»

Ces témoignages, et ils sont nombreux, désespèrent les sportives qui privilégient le plaisir de l'activité aux considérations esthétiques (et elles sont nombreuses). «Je n'arrive même pas à croire qu'on puisse tenir de tels discours», s'étrangle une nageuse en découvrant les craintes de sa cousine de bassin. «Surtout qu'elles sont infondées», rebondit Patrick, gérant d'un fitness jurassien «spécialisé dans la transformation physique depuis 35 ans». «Les femmes ont généralement des os plus minces, une force moindre lorsqu’elles débutent, et gagnent surtout du muscle plus lentement que la majorité des hommes, du fait d’un taux d’hormones anabolisantes (la testostérone) inférieure», recentre un site dédié au fitness.

«La prise de masse ne sera jamais aussi importante qu'un homme», insiste Andreia, en poste au Fitline Fribourg.

Image: DR

Elle-même avoue avoir nourri des complexes. «À 15 ans, je trouvais toutes mes copines fines et m'interdisais de laisser apparaître mes épaules en public.» Elle en a 19 désormais. La peur a changé de camp. «Beaucoup de mes amies disent qu'elles ne veulent pas faire de sport pour ne pas avoir les mêmes épaules que moi.»

Alexane rapporte une autre inquiétude, centrée sur la poitrine. «Les femmes redoutent de perdre en volume de seins si elles bossent le haut du corps, remarque la coach sportive du Club fitness de Sierre. Cette possibilité existe, mais elle dépend bien sûr de la façon dont on travaille. C'est le genre de conséquences qui peut survenir si on axe ses séances sur l'endurance et la perte de graisse.»

Alexane a 20 ans et «des épaules assez carrées».

Image: Olivier Constantin

Elle dit: «Les mecs, ça les impressionne quand je soulève plus lourd. Je le vois dans leur regard. Ils se disent: Mais c'est quoi ça?» Les critiques glissent sur elle comme la sueur en séance d'entraînement. «Beaucoup affirment que mes épaules sont trop masculines mais je m'en fous un peu.»

Plusieurs célébrités comme Madonna, Jennifer Lopez ou Cameron Diaz aussi.

As J-Lo shows of her flex appeal we look at the other celebs with super strong arms and how YOU can achieve the look https://t.co/cMqzACEQ6z #JenniferLopez #Madonna #fitness #workout pic.twitter.com/1RnJzIDAFM — Health and Fitness (@fitcareproducts) October 5, 2018

Ce détachement n'avait pas empêché Madonna d'être vertement critiquée par son ancienne coach pour son apparence.

«J'ai passé des années à inverser la tendance de Madonna à se muscler à outrance en la faisant redevenir féminine. Aujourd'hui, quand je la regarde, je la trouve à nouveau trop «carrée». Si vous regardez toutes les autres femmes avec qui j'ai travaillé, vous verrez que si elles font beaucoup de sport, elles gardent un corps gracieux et féminin».

Les magazines et «surtout les réseaux sociaux» alimentent le cliché selon lequel un haut du corps musclé nuit au potentiel de séduction, juge Andreia. «Les femmes qui s'affichent sur Instagram revendiquent de plus en plus le canon de beauté suivant: un haut mince et un bas volumineux.»

C'est le cas de cette jeune femme...

Image: Instagram

...ou de celle-ci.

Image: Instagram

Une employée d'une salle genevoise préfère en rire. «Les fesses, on dirait des dents de sagesse aujourd'hui!» Elle est bien placée pour juger des tendances.

«Nos abonnées veulent pour la plupart être galbées au niveau des jambes et avoir des fesses rebondies»

Le risque, en se concentrant exclusivement sous la ceinture, consiste à «créer un déséquilibre», rappelle Geoffrey, fonctional trainer chez Nessfit (Neuchâtel). «Lorsqu'on axe son entraînement sur une seule chaîne musculaire, on est forcément handicapé lors des mouvements qui en recrutent plusieurs. Car le corps est interdépendant. On a besoin du haut et du bas, même pour des exercices tout simples comme des pompes. Une fille qui ne fait que des squats est parfois incapable de réaliser ne serait-ce qu'une seule pompe.»

Une pratique sportive pensée au sens large permet donc de gagner en mobilité, mais pas seulement. La musculation offre aussi:

une meilleure posture.

un corps plus tonique et plus ferme.

une performance accrue dans d'autres sports.

un sentiment de bien-être et de confiance en soi.

des problèmes de dos en nette diminution.

What else? via GIPHY