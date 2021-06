Sport

Football

Euro 2020: Giancarlo Antognoni: «L'Italie ne joue pas comme d'habitude»



Image: Keystone

Antognoni est formel: «L'Italie ne joue pas comme d'habitude»

Champion du monde en 1982 avec la Squadra Azzura, passé par le LS en fin de carrière, celui que l'on surnommait le «Michel-Ange du football» (67 ans) savoure la métamorphose du jeu transalpin.

Giancarlo Antognoni, l'Italie est-elle en train de tomber amoureux de ses footballeurs?

Oui, il y a un peu de cela! La Squadra azzura a prouvé lors des deux premiers matches du groupe, contre la Turquie puis la Suisse, qu'elle était prête pour faire un grand tournoi. Elle n'a plus perdu depuis 29 matches. Son enchaînement de victoires est une sacrée carte de visite.



Fiche bio Giancarlo Antognoni est né le 1er avril 1954 à Marsciano, en Ombrie.

Il est l'homme d'un club, la Fiorentina, avec lequel il a disputé 429 rencontres et dont les supporters lui vouent un culte éternel. Il a terminé sa carrière au Lausanne-Sports entre 1987 et 1989.

Il a revêtu le maillot italien à 73 reprises entre 1974 et 1983. Milieu offensif d'une élégance rare, nommé capitaine lorsque la situation l'exigeait, il faisait partie de l'équipe championne du monde 1982.

Il occupe aujourd'hui une fonction de manager au sein de la Fiorentina.



On dirait que cette Italie, avec son pressing usant et son jeu tourné vers le camp adverse, n'est plus vraiment italienne.

Il est vrai que la Squadra a longtemps été considérée comme une équipe de contre-attaque, et que son jeu est un peu différent de celui auquel elle nous avait habitué. Mais ce n'est pas une révolution, c'est le foot d'aujourd'hui qui lui permet d'attaquer son adversaire dès la relance du gardien. Et puis Mancini a bien travaillé, il a des jeunes très intéressants.



C'était un milieu offensif aussi redoutable qu'élégant, exactement comme vous. Pourquoi est-il devenu entraîneur et pas vous?

(il rit) Ce sont des choix que l'on fait une fois qu'on arrête de jouer au football. J'ai préféré suivre une carrière de dirigeant plutôt que de coach, un métier qui n'entrait sans doute pas trop dans mes caractéristiques. Entraîner est un métier difficile. On gagne beaucoup d'argent mais on prend toujours le risque d'être viré.

Image: fiorentina.it

Mancini jouit d'une totale confiance de la part de ses dirigeants. Il a transformé cette équipe, qui ressemble un peu au Real Madrid de Zinédine Zidane.

Il s'agit dans les deux cas d'entraîneurs modernes qui privilégient un jeu porté vers l'avant. Leur philosophie, c'est de presser haut afin de placer l'adversaire dans une situation qui ne lui permet pas de développer ses actions. Mais beaucoup d'équipes jouent comme ça.

C'est le signe que la mentalité des entraîneurs a changé.

Tout à fait. Ils cherchent désormais à gagner des matches.

On dit que la culture de jeu des grandes équipes sont au-dessus des hommes. Or la Squadra Azzura a souvent changé de visage en même temps que de sélectionneur ces dernières années, comme si elle était le fruit de la vision d'un technicien plus que d'une philosophie nationale.

(Il élude un peu la question) Mancini a toujours entraîné des équipes fortes comme la Lazio, l'Inter ou Manchester City avec, lors de chacun de ces mandats, une obligation de réussite. Il a transmis cette mentalité de gagnant à son groupe actuel.

Image: AP Pool EPA

Observez-vous dans l'équipe actuelle une sorte d'identité footballistique italienne, déjà présente dans les années 80, et qui aurait survécu aux renouvellements des générations?

Oui. L'Italie s'est toujours articulée autour d'un noyau collectif fort tout en s'appuyant sur des individualités capables de faire la différence. Il y en avait de nombreuses à mon époque et il y en a aujourd'hui encore: Immobile, Chiesa, Berardi.

Locatelli?

Oui. Il a marqué deux fois contre la Suisse, ce qui est assez inhabituel compte tenu de son rôle à mi-terrain. Mais il a une vraie tendance naturelle à attaquer.

Pour cette même qualité, et parce que vous étiez surtout très beau à voir jouer, le public vous surnommait le «Michel-Ange du foot». Y'en a-t-il encore?

(il rit). C'est une bonne question. Disons qu'aujourd'hui, on ne peint plus comme à l'époque. Le collectif prime sur l'artiste. Les individualités sont évidemment toujours importantes, parce qu'elles peuvent faire basculer le cours d'un match. Mais l'entraîneur privilégiera toujours le collectif. Au final, les joueurs capables de changer l'histoire d'une partie ne sont pas nombreux.

Image: KEYSTONE

Qui sont-ils?

Vous les connaissez tous: Messi, Ronaldo, bien qu'ils ne soient plus tout jeunes. Mbappé et Lukaku font aussi partie de ce genre de joueurs. Ce sont des individualités que le collectif sublime.

Dites-nous enfin: l'Italie va-t-elle remporter l'Euro?

(il rit). C'est en tout cas l'une des équipes candidates au titre. Tout comme la France, l'Allemagne et la Belgique, une sélection bien construite avec des joueurs phénoménaux.